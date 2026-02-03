Російський дрон знищив квартиру легендарного українського телепродюсера

Про те, що житло знищене російським дроном, Олексій Гончаренко дізнався з ранкових стрічок новин

За словами продюсера, у момент атаки у помешкання нікого не було

У ніч на 3 лютого 2026 року під час масованої атаки на Київ російський безпілотник влучив у житловий будинок у Шевченківському районі. Внаслідок удару та пожежі знищено квартиру відомого українського телепродюсера Олексія Гончаренка. Про це продюсер повідомив у ексклюзивному коментарі «Главкому».

Безпілотник окупантів влучив у квартиру Олексія Гончаренка

За словами Гончаренка, ймовірно російський дрон типу «Гербера» влучив у квартиру поверхом вище, де в цей час перебувала родина з дитиною. Трагедії вдалося уникнути лише завдяки щасливому випадку: за три хвилини до удару дитина вийшла з кімнати, куди прилетів БпЛА. Саме цей збіг обставин врятував родині життя.

Гончаренко розповів «Главкому», що у момент атаки у помешканні нікого, на щастя, не було. Про те, що житло знищене, він дізнався з ранкових стрічок новин. «Вже вранці я побачив у Telegram-каналах відео, на якому рятувальники гасили пожежу в моєму помешканні», – розповів продюсер.

Пожежа, яка сталася внаслідок російської атаки у будинку у Шевченківському районі столиці фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Російський безпілотник влучив у будинок у Шевченківському районі столиці і знищив квартиру українського продюсера фото: Київська міська прокуратура

«Побачив у Telegram, як горить моя квартира». Російський дрон знищив дім відомого продюсера Олексія Гончаренка у Києві. Сусідська дитина врятувалася дивом вийшла з кімнати за 3 хвилини до влучання. Всі живі. pic.twitter.com/Ss4wezMBWR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 3, 2026

Проте внаслідок вибуху на верхньому поверсі спалахнула масштабна пожежа, яка швидко перекинулася на квартиру Гончаренка, вщент зруйнувавши її.

Хто такий Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко у власному офісі фото: Олексій Гончаренко/Facebook

Для українського глядача ім’я Олексія Гончаренка – це ціла епоха розважального телебачення. Свою творчу кар’єру він розпочав як актор театру імені Лесі Українки, проте справжнє покликання знайшов у продюсуванні, ставши одним із першопрохідців сучасних телеформатів в Україні.

Саме під керівництвом Гончаренка Україна побачила перші сезони «Танців з зірками» та «Фабрики зірок». Він був продюсером легендарних мюзиклів «За двома зайцями» та «Вечори на хуторі біля Диканьки», які стали невід’ємною частиною новорічного ефіру.

Олексій Гончаренко з дружиною Ілоною фото: Олексій Гончаренко/Facebook

Як засновник компанії Friends production, Олексій створив десятки популярних форматів – від соціальних проєктів «Від пацанки до панянки» та «Ключовий момент» до розважальних хітів «Богиня шопінгу» та «Панянка-Селянка». Він співпрацював практично з усіма топовими телеканалами країни, серед яких, зокрема, «1+1» та «Новий канал».

Олексій Гончаренко з родиною напередодні нового 2026 року фото: Олексій Гончаренко/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого Київ зазнав чергової масованої ворожої атаки. Унаслідок падіння уламків безпілотників руйнування та пошкодження зафіксовано у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах.

Також цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ.

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти