Головна Київ Новини
search button user button menu button

Російський дрон знищив квартиру легендарного українського телепродюсера

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Російський дрон знищив квартиру легендарного українського телепродюсера
Про те, що житло знищене російським дроном, Олексій Гончаренко дізнався з ранкових стрічок новин
колаж: glavcom.ua

За словами продюсера, у момент атаки у помешкання нікого не було

У ніч на 3 лютого 2026 року під час масованої атаки на Київ російський безпілотник влучив у житловий будинок у Шевченківському районі. Внаслідок удару та пожежі знищено квартиру відомого українського телепродюсера Олексія Гончаренка. Про це продюсер повідомив у ексклюзивному коментарі «Главкому».

Безпілотник окупантів влучив у квартиру Олексія Гончаренка

За словами Гончаренка, ймовірно російський дрон типу «Гербера» влучив у квартиру поверхом вище, де в цей час перебувала родина з дитиною. Трагедії вдалося уникнути лише завдяки щасливому випадку: за три хвилини до удару дитина вийшла з кімнати, куди прилетів БпЛА. Саме цей збіг обставин врятував родині життя.

Гончаренко розповів «Главкому», що у момент атаки у помешканні нікого, на щастя, не було. Про те, що житло знищене, він дізнався з ранкових стрічок новин. «Вже вранці я побачив у Telegram-каналах відео, на якому рятувальники гасили пожежу в моєму помешканні», – розповів продюсер.

Пожежа, яка сталася внаслідок російської атаки у будинку у Шевченківському районі столиці
Пожежа, яка сталася внаслідок російської атаки у будинку у Шевченківському районі столиці
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
Російський безпілотник влучив у будинок у Шевченківському районі столиці і знищив квартиру українського продюсера
Російський безпілотник влучив у будинок у Шевченківському районі столиці і знищив квартиру українського продюсера
фото: Київська міська прокуратура
Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Проте внаслідок вибуху на верхньому поверсі спалахнула масштабна пожежа, яка швидко перекинулася на квартиру Гончаренка, вщент зруйнувавши її.

Хто такий Олексій Гончаренко 

Олексій Гончаренко у власному офісі
Олексій Гончаренко у власному офісі
фото: Олексій Гончаренко/Facebook

Для українського глядача ім’я Олексія Гончаренка – це ціла епоха розважального телебачення. Свою творчу кар’єру він розпочав як актор театру імені Лесі Українки, проте справжнє покликання знайшов у продюсуванні, ставши одним із першопрохідців сучасних телеформатів в Україні.

Саме під керівництвом Гончаренка Україна побачила перші сезони «Танців з зірками» та «Фабрики зірок». Він був продюсером легендарних мюзиклів «За двома зайцями» та «Вечори на хуторі біля Диканьки», які стали невід’ємною частиною новорічного ефіру.

Олексій Гончаренко з дружиною Ілоною
Олексій Гончаренко з дружиною Ілоною
фото: Олексій Гончаренко/Facebook

Як засновник компанії Friends production, Олексій створив десятки популярних форматів – від соціальних проєктів «Від пацанки до панянки» та «Ключовий момент» до розважальних хітів «Богиня шопінгу» та «Панянка-Селянка». Він співпрацював практично з усіма топовими телеканалами країни, серед яких, зокрема, «1+1» та «Новий канал».

Олексій Гончаренко з родиною напередодні нового 2026 року
Олексій Гончаренко з родиною напередодні нового 2026 року
фото: Олексій Гончаренко/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого Київ зазнав чергової масованої ворожої атаки. Унаслідок падіння уламків безпілотників руйнування та пошкодження зафіксовано у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах. 

Також цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ.

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

Теги: Київ обстріл Олексій Гончаренко (продюсер)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Житомирському та Коростенському районах виникли пожежі після російської атаки
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини
15 сiчня, 09:14
Зеленський: У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика
Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну
24 сiчня, 09:28
Президент США висловив впевненість у врегулюванні війни в Україні
Трамп попросив Путіна утриматися від обстрілів України на тиждень
29 сiчня, 19:49
Для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
У столиці приспущено головний прапор країни
8 сiчня, 12:41
Через щільну забудову вогонь швидко розповсюдився на сусідні павільйони
В Оболонському районі столиці вночі горів ринок (фото)
13 сiчня, 10:22
Зупинка «Парк «Перемога» о 18:10, на якій зазвичай небагатолюдно
Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування
13 сiчня, 12:55
У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи
У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи
16 сiчня, 12:16
Шпигунка може отримати 15 років ув’язнення
У Києві затримано білоруську агентку КДБ, яка вдавала із себе журналістку
27 сiчня, 20:00
Роботі енергетиків заважають погодні умови
Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла – КМВА
27 сiчня, 20:36

Новини

Масований удар по енергетиці. Шмигаль показав одну з пошкоджених київських ТЕЦ
Масований удар по енергетиці. Шмигаль показав одну з пошкоджених київських ТЕЦ
Масові звірства в Бучі. Офіс генпрокурора повідомив, скільки росіян отримали підозри
Масові звірства в Бучі. Офіс генпрокурора повідомив, скільки росіян отримали підозри
Російський дрон знищив квартиру легендарного українського телепродюсера
Російський дрон знищив квартиру легендарного українського телепродюсера
Блогер на лімузині провокував конфлікти у Києві: як відреагувала поліція
Блогер на лімузині провокував конфлікти у Києві: як відреагувала поліція
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
Атака на енергосистему Києва: пошкоджено ТЕЦ, що обігріває Дніпровський і Дарницький райони
Атака на енергосистему Києва: пошкоджено ТЕЦ, що обігріває Дніпровський і Дарницький райони

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua