Російський дрон знищив квартиру легендарного українського телепродюсера
За словами продюсера, у момент атаки у помешкання нікого не було
У ніч на 3 лютого 2026 року під час масованої атаки на Київ російський безпілотник влучив у житловий будинок у Шевченківському районі. Внаслідок удару та пожежі знищено квартиру відомого українського телепродюсера Олексія Гончаренка. Про це продюсер повідомив у ексклюзивному коментарі «Главкому».
Безпілотник окупантів влучив у квартиру Олексія Гончаренка
За словами Гончаренка, ймовірно російський дрон типу «Гербера» влучив у квартиру поверхом вище, де в цей час перебувала родина з дитиною. Трагедії вдалося уникнути лише завдяки щасливому випадку: за три хвилини до удару дитина вийшла з кімнати, куди прилетів БпЛА. Саме цей збіг обставин врятував родині життя.
Гончаренко розповів «Главкому», що у момент атаки у помешканні нікого, на щастя, не було. Про те, що житло знищене, він дізнався з ранкових стрічок новин. «Вже вранці я побачив у Telegram-каналах відео, на якому рятувальники гасили пожежу в моєму помешканні», – розповів продюсер.
Проте внаслідок вибуху на верхньому поверсі спалахнула масштабна пожежа, яка швидко перекинулася на квартиру Гончаренка, вщент зруйнувавши її.
Хто такий Олексій Гончаренко
Для українського глядача ім’я Олексія Гончаренка – це ціла епоха розважального телебачення. Свою творчу кар’єру він розпочав як актор театру імені Лесі Українки, проте справжнє покликання знайшов у продюсуванні, ставши одним із першопрохідців сучасних телеформатів в Україні.
Саме під керівництвом Гончаренка Україна побачила перші сезони «Танців з зірками» та «Фабрики зірок». Він був продюсером легендарних мюзиклів «За двома зайцями» та «Вечори на хуторі біля Диканьки», які стали невід’ємною частиною новорічного ефіру.
Як засновник компанії Friends production, Олексій створив десятки популярних форматів – від соціальних проєктів «Від пацанки до панянки» та «Ключовий момент» до розважальних хітів «Богиня шопінгу» та «Панянка-Селянка». Він співпрацював практично з усіма топовими телеканалами країни, серед яких, зокрема, «1+1» та «Новий канал».
Нагадаємо, у ніч на 3 лютого Київ зазнав чергової масованої ворожої атаки. Унаслідок падіння уламків безпілотників руйнування та пошкодження зафіксовано у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах.
Також цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ.
У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти
Коментарі — 0