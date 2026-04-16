Швидше, але дорожче. Реформа «Укрзалізниці» вдарить по пасажирах приміських електричок

Ірина Міллер

Ірина Міллер
Швидше, але дорожче. Реформа «Укрзалізниці» вдарить по пасажирах приміських електричок
Заміна звичайних електричок на пришвидшені регіональні поїзди має як позитивні, так і негативні наслідки
З 16 квітня 2026 року частина дублюючих рейсів на найпопулярніших приміських маршрутах буде скасована

«Укрзалізниця» змінює принцип організації перевезень у Київській, Чернігівській та Полтавській областях. Замість звичайних електричок на найпопулярніших маршрутах запускають пришвидшені регіональні поїзди. Проте така модернізація має зворотний бік. Про це пише автор YouTube-каналу «Залізні магістралі» Олег Васильєв, інформує «Главком».

Васильєв зазначає, що за цими змінами стоїть зміна принципу організації перевезень у Київській, Чернігівській та Полтавській областях. Заміна звичайних електричок на пришвидшені регіональні поїзди має як позитивні, так і негативні наслідки.

Основні ризики:

  • Транспортна ізоляція: Регіональні поїзди мають менше зупинок. Це означає, що мешканці сіл та селищ, де зупинки мають невеликий пасажиропотік, частково втратять можливість користуватися залізницею.
  • Зростання вартості: Квиток у регіональному поїзді дорожчий. Наприклад, за маршрутом Київ – Ніжин ціна становить 120 грн (проти 75-86 грн у звичайній електричці), а Київ – Гребінка – 135 грн.

«У тому, що УЗ намагається вилізти зі збитків і шукає варіанти комерціалізації, немає нічого поганого. Десятками років приміський сегмент висів на шиї компанії», – зазначає Васильєв.

Проте експерт наголошує на проблемі самоусунення місцевої влади від співфінансування перевезень. На його думку, відсутність скасованих приміських поїздів погіршить мобільність населення, особливо на тлі підвищення цін автоперевізниками.

Васильєв вважає, що виходом може бути зміна законодавства для можливості співфінансування рейсів громадами або підвищення тарифів до рентабельного рівня. Це дозволило б місцевій владі реально впливати на розклад і частоту руху поїздів відповідно до запитів мешканців. 

Новий розклад регіональних поїздів

З 16 квітня щоденно курсуватимуть:

  • №884 Київ-Волинський – Гребінка (відправлення о 17:14, прибуття о 20:08)
  • №898 Київ-Волинський – Ніжин (відправлення о 18:09, прибуття о 20:15)

З 17 квітня призначаються:

  • №881 Гребінка – Київ-Волинський (відправлення о 05:06, прибуття о 07:45)
  • №882 Київ-Волинський – Гребінка (відправлення о 08:38, прибуття о 11:19)
  • №883 Гребінка – Київ-Волинський (відправлення о 13:53, прибуття о 16:35)
  • №893 Конотоп – Київ-Пасажирський (відправлення о 04:05, прибуття о 07:17)
  • №894 Київ-Пасажирський – Ніжин (відправлення о 08:19, прибуття о 10:14)
  • №897 Ніжин – Київ-Волинський (відправлення о 12:55, прибуття о 14:58).

Також з 16 квітня відновлюється рух приміського поїзда №6920 Київ-Волинський – Ніжин (17:00 – 20:04), що курсуватиме по буднях.

Зміни у русі інших поїздів

Зазначені нововведення вплинули на графік інших рейсів: 

Із 16 квітня:

  • №6621 Київ-Пасажирський – Тетерів (замість Святошин – Тетерів), відправлення з Київ-Пасажирський о 18:55
  • №6622 Тетерів – Київ-Пасажирський (замість Тетерів – Святошин), прибуття на Київ-Пасажирський о 19:35
  • №6623 Київ-Пасажирський – Тетерів (замість Святошин – Тетерів), відправлення з Київ-Пасажирський о 20:42
  • №6624 Тетерів – Борщагівка (замість Тетерів – Святошин), прибуття на Борщагівку 20:58

З 17 квітня:

  • №6009 Київ-Пасажирський – Фастів курсуватиме щоденно включно з вихідними.
  • №6905 Ніжин – Київ-Волинський (замість Ніжин – Київ-Пасажирський), прибуття на Київ-Волинський о 07:03
  • №6910 Київ-Волинський – Ніжин (замість Київ-Пасажирський – Ніжин), відправлення з Київ-Волинський о 09:35
  • №6911 Ніжин – Київ-Волинський (замість Ніжин – Київ-Пасажирський), прибуття на Київ-Волинський о 08:36.

З 19 квітня:

  • №7042 Фастів-1 – Київ-Пасажирський відправлятиметься о 15:21 (замість 15:24).

Нагадаємо, пільгові квитки на потяг для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн зі спеціального резерву, без звернення до каси. Також студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку «Укрзалізниці». 

Як повідомлялося, пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе.

До слова, залізничне сполучення між Києвом і болгарською Варною можуть запустити вже на початку літа – орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. Україна готується відкрити цей новий міжнародний маршрут через територію Румунії.

