На проспекті Лобановського рух транспорту обмежено через ремонт

Останній капітальний ремонт на вулиці Лобановського проводився понад 20 років тому

Із 18 квітня у Солом’янському районі Києва починається капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомили на офіційному порталі Києва з посиланням на Київавтодор, інформує «Главком»

Проспект є однією з ключових транспортних магістралей міста: він з’єднує Солом’янський і Голосіївський райони та входить до складу Малої Кільцевої дороги.

Як зазначили у столичній адміністрації, дорогу збудували у 1971 році, а останній капітальний ремонт проводили понад 20 років тому. Тож інфраструктура потребує комплексного оновлення.

Ремонт виконуватимуть поетапно. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту).

На час робіт рух транспорту організують протилежною стороною:

однією смугою – в напрямку Голосіївської площі;

двома смугами — в напрямку Чоколівського бульвар.

Обмеження руху в межах першого етапу робіт діятимуть орієнтовно до 29 травня. Повністю завершити капітальний ремонт планують упродовж наступного року.

інфографіка: Київавтодор

Під час капітального ремонту планується оновлення проспекту протяжністю 2,8 км. Зокрема, влаштування нового двошарового асфальтобетонного покриття, оновлення тротуарів й облаштування велодоріжок, прокладання дощової каналізації, ремонт пішохідних переходів, оновлення мереж зовнішнього освітлення.

Окрему увагу приділять безбар’єрності: на переходах понизять бордюри й облаштують тактильну навігацію для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

Нагадаємо, до 20 квітня частково обмежено рух Південним мостом. З 19:00 17 квітня і до 19:00 20 квітня працівники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься крайньою лівою смугою.

За підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст Патона можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна.