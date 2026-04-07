«Це треба було робити давно». Ректор Університету Шевченка оцінив рішення влади про об'єднання вишів на периферії

Володимир Бугров: Мережа закладів, яка дісталась Україні у спадок від Радянського Союзу, на сьогодні не відповідає запитам і потребам

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров схвалює практику уряду об’єднувати заклади вищої освіти у невеликих містах і вважає, що робити це потрібно було давно. Таку думку очільник одного з найпрестижніших вишів країни висловив в інтерв’ю «Главкому».

Бугров нагадав, що майже кожен міністр освіти, починаючи з Василя Кременя, міністра освіти і науки у 1999-2005 роки, займався реорганізацією вишів. «І це об'єктивно, бо та мережа закладів, яка дісталась Україні у спадок від Радянського Союзу, на сьогодні не відповідає запитам і потребам», – наголосив ректор. За його словами, додатково напружили ситуацію в системі освіти ті трансформації, які відбулись у 90-х роках: технікуми ставали інститутами, інститути – академіями, академії – університетами.

«Між університетом і інститутом завжди була різниця. Наприклад, мій батько був випускником Чернівецького державного університету (історична назва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – «Главком») за спеціальністю «Історія суспільствознавства», а мій вчитель історії – випускником тодішнього Івано-Франківського державного педагогічного інституту (нині Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – «Главком»). Так само моя тітка закінчила фізмат Чернівецького університету, а моя вчителька математики – тодішній Кам'янець-Подільський педінститут. Усі вони були хорошими фахівцями, але велика різниця – у змісті підготовки», – вважає Бугров.

На його думку, сьогодні Україна пожинає плоди радянської системи освіти. «Подивіться, у яких недержавних закладах відкривали такі напрями, як фізика, хімія, біологія? Ви таких не знайдете. А знайдете що? Міжнародні відносини, право, іноземні мови, психологію…» – звернув увагу очільник Університету Шевченка.

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за час повномасштабної війни зменшилася кількість студентів-бакалаврів, натомість магістрів та аспірантів навпаки побільшало.

За словами очільника Університету, заклад загалом переживає загальний відтік студентів, оскільки здобувачі освіти тепер частіше обирають виші на заході країни. «До 2021 року включно двома найбільшими університетами України були Шевченка і КПІ, з 2022 року двома найбільшими університетами стали Львівська політехніка й університет Франка у Львові через відчуття безпечності. Хоча ми знаємо, що й там немає цієї безпеки», – пояснив Бугров.