Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«Це треба було робити давно». Ректор Університету Шевченка оцінив рішення влади про об'єднання вишів на периферії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Володимир Бугров: Мережа закладів, яка дісталась Україні у спадок від Радянського Союзу, на сьогодні не відповідає запитам і потребам

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров схвалює практику уряду об’єднувати заклади вищої освіти у невеликих містах і вважає, що робити це потрібно було давно. Таку думку очільник одного з найпрестижніших вишів країни висловив в інтерв’ю «Главкому».

Бугров нагадав, що майже кожен міністр освіти, починаючи з Василя Кременя, міністра освіти і науки у 1999-2005 роки, займався реорганізацією вишів. «І це об'єктивно, бо та мережа закладів, яка дісталась Україні у спадок від Радянського Союзу, на сьогодні не відповідає запитам і потребам», – наголосив ректор. За його словами, додатково напружили ситуацію в системі освіти ті трансформації, які відбулись у 90-х роках: технікуми ставали інститутами, інститути – академіями, академії – університетами.

«Між університетом і інститутом завжди була різниця. Наприклад, мій батько був випускником Чернівецького державного університету (історична назва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – «Главком») за спеціальністю «Історія суспільствознавства», а мій вчитель історії – випускником тодішнього Івано-Франківського державного педагогічного інституту (нині Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – «Главком»). Так само моя тітка закінчила фізмат Чернівецького університету, а моя вчителька математики – тодішній Кам'янець-Подільський педінститут. Усі вони були хорошими фахівцями, але велика різниця – у змісті підготовки», – вважає Бугров.

На його думку, сьогодні Україна пожинає плоди радянської системи освіти. «Подивіться, у яких недержавних закладах відкривали такі напрями, як фізика, хімія, біологія? Ви таких не знайдете. А знайдете що? Міжнародні відносини, право, іноземні мови, психологію…» – звернув увагу очільник Університету Шевченка.

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за час повномасштабної війни зменшилася кількість студентів-бакалаврів, натомість магістрів та аспірантів навпаки побільшало.

За словами очільника Університету, заклад загалом переживає загальний відтік студентів, оскільки здобувачі освіти тепер частіше обирають виші на заході країни. «До 2021 року включно двома найбільшими університетами України були Шевченка і КПІ, з 2022 року двома найбільшими університетами стали Львівська політехніка й університет Франка у Львові через відчуття безпечності. Хоча ми знаємо, що й там немає цієї безпеки», – пояснив Бугров.

Теги: Володимир Бугров Київ університет освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua