Ціни на вторинне житло йдуть угору: скільки коштує однокімнатна квартира в Україні

У річному вимірі спостерігається зростання вартості вторинного житла майже по всій країні

Найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження ринку нерухомості від Dim.ria.

Кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла інфографіка: Dim.ria

За даними маркетплейсу, вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі спостерігається зростання майже по всій країні.

Вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку інфографіка: Dim.ria

Зокрема, за даними дослідження, у Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис, що на 12% вище, ніж рік тому.

Середня вартість квартири на вторинному ринку у Києві інфографіка: Dim.ria

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141 тис., а найбюджетнішим – Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.

Попит на вторинне житло інфографіка: Dim.ria

Повідомляється, що зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано практично у всіх регіонах України: найбільша динаміка – у Рівненській (+34%) та Тернопільській (+25%) областях. У Хмельницькій області у серпні зафіксовано найпомітніше зниження попиту – падіння на 22 %.

Співвідношення попиту та пропозиції вторинне житло інфографіка: Dim.ria

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у серпні в Києві склало 1:2. У Вінницькій області він становить 1:19, Тернопільській – 1:17, Черкаській та Кіровоградській – 1:14.

Нагадаємо, продаж нерухомості є важливим юридичним процесом, що потребує ретельної підготовки. Щоб угода відбулася без затримок і ризиків, продавець має заздалегідь підготувати повний пакет необхідних документів. «Главком» з посиланням на Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у Києві розповідає, які документи повинен мати продавець для успішного укладання договору купівлі–продажу.

До слова, усім власникам житлової нерухомості, яка перевищує визначені законом обсяги, доведеться сплатити податки. Ставку податку визначає місцева влада. При цьому обовʼязково має врахуватись тип житла та розташування.