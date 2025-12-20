Головна Київ Новини
У Києві на Позняках згоріло кафе

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві на Позняках згоріло кафе
Дим від пожежі у кафе було видно здалеку
Жертв чи постраждалих немає

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування. Як інформує «Главком», про пожежу на Позняках повідомляють очевидці у місцевих пабліках.

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у приміщенні кафе «Барбарис». Імовірною причиною загорання став газовий балон, який вибухнув у приміщенні.

На кадрах, що поширюються у мережі, видно щільний чорний дим та відкрите полум’я, що охопило частину будівлі.

Як інформує ДСНС Києва, 20 грудня о 12:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Анни Ахматової.

Пожежа виникла в закладі громадського харчування. Загоряння було ліквідовано о 13:15 на площі 150 кв. м.

У Києві на Позняках згоріло кафе фото 1

Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, на столичній Оболоні вдень 2 грудня виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка. Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.

Також на вулиці Ярославів Вал у Києві сталася пожежа. Загоряння виникло у відселеній будівлі, з розповсюдженням вогню на покрівлю.

Теги: Київ пожежа рятувальники

