У Києві на Позняках згоріло кафе
У Дарницькому районі Києва сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування. Як інформує «Главком», про пожежу на Позняках повідомляють очевидці у місцевих пабліках.
За попередньою інформацією, вогонь спалахнув у приміщенні кафе «Барбарис». Імовірною причиною загорання став газовий балон, який вибухнув у приміщенні.
На кадрах, що поширюються у мережі, видно щільний чорний дим та відкрите полум’я, що охопило частину будівлі.
Як інформує ДСНС Києва, 20 грудня о 12:29 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Анни Ахматової.
Пожежа виникла в закладі громадського харчування. Загоряння було ліквідовано о 13:15 на площі 150 кв. м.
Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, на столичній Оболоні вдень 2 грудня виникла пожежа у квартирі багатоповерхівки. При ліквідації вогню рятувальники виявили тіло чоловіка. Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці.
Також на вулиці Ярославів Вал у Києві сталася пожежа. Загоряння виникло у відселеній будівлі, з розповсюдженням вогню на покрівлю.
