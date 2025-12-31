Головна Одеса Новини
З'явились перші кадри наслідків ворожого удару по Одесі та області

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
З'явились перші кадри наслідків ворожого удару по Одесі та області
Наслідки атаки на Одещину
скриншот з відео

В одному з населених пунктів області внаслідок ворожої атаки спалахнули склади логістичної компанії

Цієї ночі російські окупанти вдарили по Одесі та області ударними безпілотниками. За повідомленням місцевих пабліків, пошкоджено термінал «Нової пошти» та житлові будинки. З'явились перші кадри з наслідками, пише «Главком».

На кадрах видно масштабні пожежі та серйозні руйнування внаслідок атаки. За повідомленням влади, ворог атакував цивільну та критичну інфраструктури.

В одному з населених пунктів області внаслідок ворожої атаки спалахнули склади логістичної компанії, а також зафіксовано влучання дрона у багатоповерховий житловий будинок – без подальшого загоряння чи детонації.

За попередніми даними, інформація щодо постраждалих уточнюється. Через атаку в частині міста відсутнє електро-, водо- та теплопостачання.

Теги: пожежа Одеса обстріл Одещина

