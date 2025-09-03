Киянин укусив поліцейського під час перевірки документів

У Києві під час перевірки військово-облікових документів чоловік скоїв напад на поліцейського

Після інциденту громадянин був доставлений до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії

Під час перевірки військово-облікових документів громадянин почав поводитись агресивно та вкусив поліцейського за руку. Про це у Facebook повідомив Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), інформує «Главком».

У ТЦК прокоментували відео та інформацію про затримання чоловіка, які поширюються у мережі.

«Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що 02.09.2025 року під час проведення заходів оповіщення, військовослужбовці разом із співробітниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово- облікових документів, в процесі перевірки виявилось що громадянин розшукується по 210 ст. КУпАП», – йдеться у повідомленні.

За словами військових, чоловік, почувши інформацію про розшук, почав поводитись агресивно. В подальшому була спроба заспокоїти громадянина, але у відповідь громадянин вкусив працівника поліції за руку. Після цього, додали у Київському ТЦК та СП, поліцією було прийняте рішення надягнути кайданки на порушника.

«Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП», – уточнили військові.

В подальшому громадянин був доставлений до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, у місті Сміла Черкаської області загинув військовозобов’язаний під час перевезення до навчального центру. Зазначається, що 22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних. Під час руху автомобіля солдат запасу Євген Кушнір нібито самовільно відчинив бокові двері та вискочив на ходу на проїжджу частину, отримавши множинні травми.

Як повідомлялося, в одному з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Харківщині стався інцидент, під час якого військовозобов'язаний чоловік випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі.

До слова, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук висловилась про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та про конфлікти цивільних з працівниками ТЦК.