Керівниця столичної медицини подала у відставку

Гінзбург очолює Департамент охорони здоров’я КМДА з 2017 року

Валентина Гінзбург написала заяву про звільнення у вересні цього року

Очільник Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписав заяву про звільнення керівниці Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в оточенні столичного мера.

За даними джерел «Главкома», посадовиця написала заяву на звільнення ще 13 вересня. Наразі невідомо, хто замінить Гінзбург на посаді.

Як відомо, наприкінці травня цього року мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію, в якій лікарі та пацієнти комунальних медзакладів столиці закликали звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург. У відповіді зазначається, що звільнення можливе лише в разі виявлення підстав, передбачених законодавством.

Валентина Гінзбург очолює Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року. Зокрема, у 2019 році кияни вимагали звільнити Валентину Гінзбург з посади директора Департаменту охорони здоров’я КМДА «у зв'язку із невідповідністю займаній посаді».

Заклики звільнити чинну очільницю Департаменту охорони здоров’я Києва лунали й у 2020 році. Тоді киянин Олександр Пабат створив петицію, в якій звинуватив Валентину Гінзбург у низці порушень під час спалаху Covid-19.