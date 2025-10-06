Київ береться за мобільні укриття: між Кличком та Ткаченком знову скандал

Кличко оголосив про алгоритм встановлення мобільних укриттів. У КМВА відповіли

Сьогодні влада Києва розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів у столиці. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, інформує «Главком».

«Нарешті наші численні звернення щодо необхідності правового врегулювання питання мобільних укриттів дали результат. І сьогодні ми розглянемо алгоритм їх встановлення у столиці. Вимоги до таких укриттів чітко визначені на державному рівні, і тепер їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься десятками кримінальних справ. А головне – визначено, якими повинні бути мобільні укриття, щоб перебування людей у них було безпечним», – написав мер Києва.

Кличко нагадав, що за останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн, відремонтували майже 2 тис. укриттів.За його словами, на виділені в цьому році на укриття 4 млрд грн районні адміністрації столиці не виконали і третини від запланованих робіт, тому кошти, які РДА не можуть використати, буде перенаправлено на мобільні укриття.

Допис Віталія Кличка скриншот допису

Голова КМВА Тимур Ткаченко відреагував на заяву Кличка. «Краще пізно, ніж жодного разу за попередні майже 4 роки. Мер Кличко змінив свою позицію по мобільних укриттях в момент перед засіданням Ради оборони. Прямо зараз у нас на Раді оборони процедура, як це пришвидшити. Але найкращим інструментом поки став публічний копняк», – написав голова КМВА.

Допис Тимура Ткаченка скриншот дорису

Нагадаємо, 11 вересня під час пленарного засідання Київради Кличко заявив, що мобільні укриття у столиці облаштувати неможливо, адже для них не розроблені державні будівельні норми (ДБН). Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук уточнив, що у Києві вже встановлено кілька мобільних укриттів, проте ввести їх в експлуатацію саме як укриття неможливо через відсутність відповідної законодавчо врегульованої процедури. Натомість голова фракції «Слуга народу» Андрій Вітренко зауважив Віталію Кличку, що мобільні укриття насправді не потребують державних будівельних норм, бо вони не є об’єктом будівництва.

1 липня Тимур Ткаченко заявляв, що збирається винести на Раду оборони Києва питання модульних украттив. Він стверджував, що, на відміну від інших великих міст, у Києві таких укриттів досі немає, адже цивільній адміністрації буцімто заважають «будівельні норми».

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук відреагував на критику столичної держадміністрації з боку голови міської військової адміністрації Тимура Ткаченка щодо відсутності у столиці модульних (мобільних) укриттів. Як зазначив Ткачук, за бюджетні кошти можна придбати та встановити мобільне укриття, але воно не буде введене в експлуатацію і внесене до фонду захисних споруд міста. На ньому не можна писати слово «Укриття». За його словами, вже є такі приклади.

До слова, перше мобільне бетонне укриття у столиці з’явилося у червні 2023 року.