Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)
Фахівці влаштовуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини.
скриншот відео

«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту

20 березня частково обмежуватимуть рух Лук’янівською площею в Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що у цей період фахівці влаштовуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

20 березня частково обмежуватимуть рух Лук’янівською площею в Шевченківському районі столиці
20 березня частково обмежуватимуть рух Лук’янівською площею в Шевченківському районі столиці
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо,  Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, з них на поточні роботи спрямовано 4,6 млрд грн.

До слова, Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.

У Шевченківському районі столиці згоріли автомобіль Audi та гараж: є постраждалий (фото)
У Києві водолази-сапери вилучили залишки російської ракети (фото)
Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)
Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)
Ремонт Харківського шосе у Києві. Фоторепортаж із будівництва, яке розсварило громадян
Справу російського морпіха, який катував жителя Київщини, передано до суду
Уламок дрона впав на торговий центр в Голосієвському районі Києва

Українські банки готові до кредитування економіки
