Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)
«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту
20 березня частково обмежуватимуть рух Лук’янівською площею в Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Повідомляється, що у цей період фахівці влаштовуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, з них на поточні роботи спрямовано 4,6 млрд грн.
До слова, Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.
