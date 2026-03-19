Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)

«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту

20 березня частково обмежуватимуть рух Лук’янівською площею в Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що у цей період фахівці влаштовуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом уряд розподілив 12,6 млрд грн, передбачені у державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання доріг загального користування. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, з них на поточні роботи спрямовано 4,6 млрд грн.

До слова, Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.