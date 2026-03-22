У Києві проходить прощання з Патріархом Філаретом: репортаж

Патріарх Філарет заповідав поховати себе саме у Володимирському соборі, де він служив понад пів століття

У Михайлівському соборі підходить до завершення заупокійна літургія

Сьогодні, у неділю, 22 березня 2026 року, завершується перший етап загальнонаціонального прощання зі спочилим Святійшим Патріархом Філаретом. Про це повідомляє «Главком» з місця подій.

Ранок неділі розпочався з урочистої заупокійної Божественної літургії в Михайлівському соборі. Очолює богослужіння Блаженнійший Митрополит Епіфаній у співслужінні з архієреями та духовенством помісної Церкви.

У храмі панує молитовна тиша, перервана лише співом хору. Труна з тілом Патріарха увінчана білими квітами. Саме Михайлівський собор, відроджений за сприяння Філарета, став місцем, де українці дві доби поспіль віддавали шану будівничому автокефалії.

Після завершення літургії (орієнтовно об 11:00) розпочнеться головна частина сьогоднішніх заходів.

Тіло Патріарха Філарета буде перенесене до Володимирського собору. У Володимирському кафедральному соборі, який протягом десятиліть був резиденцією та серцем служіння Патріарха, відбудеться чин поховання.

Як відомо, вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття.

До слова, після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.