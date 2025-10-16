Головна Київ Новини
search button user button menu button

Хотянівський міст на фініші ремонту: що відбувається на майданчику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Хотянівський міст на фініші ремонту: що відбувається на майданчику
Очікується, що ремонт мосту завершиться 30 грудня 2025 року
фото: glavcom.ua

Хотянівський міст був зруйнований у лютому 2022 року під час боїв за Київщину

Хотянівський міст, розташований на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, що був зруйнований ще в лютому 2022 року під час боїв за Київщину, досі не відбудовано, але, схоже,  будівництво на завершальній стадії. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як видно на фото, будівельники завершили відновлення всіх зруйнованих та зношених опор мосту. Наразі завершується монтаж дорожнього полотна. 

Заїзд на міст з боку Вишгорода
Заїзд на міст з боку Вишгорода
фото: glavcom.ua
Ремонт планується завершити 30 грудня 2025 року
Ремонт планується завершити 30 грудня 2025 року
фото: glavcom.ua
Вид на міст з понтону
Вид на міст з понтону
фото: glavcom.ua
Хотянівський міст. 14 жовтня 2025 року
Хотянівський міст. 14 жовтня 2025 року
фото: glavcom.ua

Влітку будівельники зводили нові опори для мосту замість зруйнованих. Цей процес рухався повільно, на будівельному майданчику було мало працівників. Здавалося, ремонт взагалі зупинися. 

Такий вигляд Хотянівський міст мав у середині літа, 19 липня 2025 року
Такий вигляд Хотянівський міст мав у середині літа, 19 липня 2025 року
фото: glavcom.ua
Хотянівський міст 19 липгя 2025 року
Хотянівський міст 19 липгя 2025 року
фото: glavcom.ua

Руйнування Хотянівського мосту

Хотянівський міст був зруйнований у лютому 2022 року під час боїв за Київщину. До війни він виконував сполучну функцію між Вишгородом та селами Хотянівка, Осещина, Новосілки. Вже навесні 2022 року, після відходу російських військ з Київської області, постало питання про його відбудову, адже відсутність мосту змушувала жителів Київщини користуватися об’їзним шляхом через Лебедівку, який відчутно довший. 

Схема об'їзду аварійного мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів
Схема об'їзду аварійного мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів
фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

У квітні 2022 року до відновлення мосту залучили військових інженерів, а вже у травні влада повідомила про його відкриття – спочатку тимчасовим мостом користувалися лише пішоходи, а згодом дозволили рух легкових автомобілів.

Восени 2022 року Служба автомобільних доріг у Київській області анонсувала ремонт шести мостів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ. Ішлося, зокрема, й про Хотянівський міст.

У жовтні 2022 року в системі публічних закупівель Prozorro з’явився перший тендер з очікуваною вартістю робіт  198 млн 515 тис. 692 грн. Він передбачав проведення капітального ремонту мостового переходу та розробку проєктної документації. Замовником робіт стала Служба автомобільних доріг, а переможцем аукціону – будівельна компанія Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. з Туреччини, яка запропонувала найменшу вартість.

У грудні того ж року Служба автомобільних доріг у Київській області замовила послуги інженера-консультанта по об’єкту. Тендер виграв Консорціум «Укр&Гео супервіжн» (код ЄДРПОУ — 44261731), який спеціалізується на сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також наданні послуг технічного консультування. Роботи, на які виділили понад 3,8 млн грн, за планом завершили 31 грудня 2023 року. 

У березні 2023 року народна депутатка від Слуги Народу, обрана за 96 округом Київщини, Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook заявила, що протягом наступних 3-4 тижнів буде облаштовано альтернативну тимчасову переправу біля мосту, який закривається на ремонт.

Допис нардепки Ольги Василевської-Смаглюк
Допис нардепки Ольги Василевської-Смаглюк
скриншот

Вже у липні 2023 року на місці Хотянівського мосту розпочалися роботи зі спорудження понтонної переправи.

Понтонна переправа через канал у Вишгороді, біля Хотянівського мосту
Понтонна переправа через канал у Вишгороді, біля Хотянівського мосту
фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

Тоді ж Служба відновлення та розвитку інфраструктури оприлюднила тендер, в якому йшлося про технічний нагляд за виконанням капітального ремонту. Переможцем стало ТОВ «Архітектурний офіс» (код ЄДРПОУ — 43705570), яке оцінило свої послуги у 2,32 млн грн.  

Капітальний ремонт мосту

Лише у січні 2024 року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури взялося за капітальний ремонт мосту через канал. В агентстві наголосили, що на час проведення капітального ремонту основного мосту працюватиме понтонна переправа, що забезпечуватиме транспортне сполучення для мешканців лівобережної частини району та сусідніх областей.

У червні 2024 року на позачерговому засіданні Вишгородської районної комісії ТЕБ та НС рух тимчасовим металевим мостом через Обвідний канал на автодорозі Р-69 заборонили. Як зазначили у протоколі, причиною стали порушення цілісності мосту, який став небезпечним для експлуатації. Чиновники запропонували мешканцям на час будівельних робіт користуватися альтернативною дорогою через село Лебедівка. 

У червні 2024 року на позачерговому засіданні Вишгородської районної комісії ТЕБ та НС рух тимчасовим металевим мостом через Обвідний канал на автодорозі Р-69 заборонили
У червні 2024 року на позачерговому засіданні Вишгородської районної комісії ТЕБ та НС рух тимчасовим металевим мостом через Обвідний канал на автодорозі Р-69 заборонили
скриншот

У травні 2025 року стало відомо, що міст відновлюється в межах кредитної угоди з Великою Британією. Повідомлялося також, що затримку спричинив підрядник, який прагнув отримати авансові платежі. Це, у свою чергу, вимагало перегляду угоди на найвищому рівні.   

Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, , що затримку спричинив підрядник, який прагнув отримати авансові платежі за свою роботу
Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, , що затримку спричинив підрядник, який прагнув отримати авансові платежі за свою роботу
скриншот

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області наголосили, що відбудова мосту є складним інфраструктурним проєктом, що потребує значних фінансових і технічних ресурсів. Станом на 16 червня вартість виконаних та прийнятих робіт склала понад 37,8 млн грн. Відповідно до умов договору та графіку виконання робіт підрядника «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» проєкт планується завершити 30 грудня 2025 року.

Теги: ремонт міст Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед людей немає загиблих чи постраждалих, але компанія знову зазнала значних матеріальних втрат
Ворог атакував логістичний центр «Епіцентру» на Київщині: компанія заявила про значні збитки
16 вересня, 11:31
Завершити основні будівельні роботи заплановано до кінця 2025 року
Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено
16 вересня, 14:35
На Київщині вирують пожежі через атаку БпЛА
Росія вдарила безпілотниками по Київщині: виникли пожежі
28 вересня, 05:50
Шамраївський гранітний кар’єр
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
19 вересня, 10:21
У Катюжанському лісництві незаконно знищено 137 дерев сосни, чим державі завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
18 вересня, 10:03
На початку 2020 року в зоні відчуження мешкало близько 10 зграй вовків
У Чорнобильській зоні різко скоротилася кількість «санітарів лісу»
1 жовтня, 10:35
Загальна сума збитків бюджету перевищує 6,6 млн грн
Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн
8 жовтня, 13:28
Під час робіт комунальники замінили пошкоджену ділянку трубопроводу діаметром 500 мм та відновили благоустрій
Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений
9 жовтня, 17:38
Відстежити відправлення, як і раніше, можна на сайті та у мобільному застосунку
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
10 жовтня, 11:20

Новини

Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями
Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями
У Борисполі водій Hyundai смертельно травмував 82-річну жінку
У Борисполі водій Hyundai смертельно травмував 82-річну жінку
Хотянівський міст на фініші ремонту: що відбувається на майданчику
Хотянівський міст на фініші ремонту: що відбувається на майданчику
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів
У Києві та області запроваджено екстрені відключення світла
У Києві та області запроваджено екстрені відключення світла
Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин
Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua