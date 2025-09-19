Головна Вінниця Новини
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Шамраївський гранітний кар’єр
фото: Express Tehbud

Звуки вибухів лунатимуть до 20:00

Сьогодні, 19 вересня, у Київській області проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що роботи заплановані на території Шамраївського родовища гранітів. Фахівці добуватимуть граніт для виробництва щебеневої продукції.

Звуки вибухів можуть лунати до 20:00.

Київська обласна військова адміністрація закликає жителів області зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київ. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. За попередніми даними, на кількох локаціях. Повідомляється, що уламки безпілотника впали на проїжджу частину в Шевченківському районі. В результаті пошкоджено тролейбусну мережу.

З повідомлення міського голови Віталія Кличка стало відомо про перші наслідки атаки у столиці. Він повідомив, що падіння й вибух БпЛА зафіксовано в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце влучання.

Вранці у Шевченківському районі Києва було виявлено нерозірваний ворожий дрон.

