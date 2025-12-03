Головна Скотч Шоу-біз
«Найбагатша жінка світу» та володар гран-прі Канн-2025. Кінопрем'єри тижня

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Кінопрем'єри 4 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

У прокат вийшло продовження фільму жахів «П'ять ночей у Фредді»

Цього тижня у кінопрокаті з’явились шість нових фільмів. Вперше за тривалий час серед них не має стрічок українського виробництва. Втім, глядачі, побачать хіти відомих міжнародних кінофестивалів. Зокрема, драматичну комедію «Сентиментальна цінність» норвезького режисера Йоакіма Трієра. «Главком» детально розказує про прем’єри 4 грудня 2025 року.

Найбагатша жінка світу

  • Країна: Франція, Бельгія
  • Режисер: Тьєррі Кліфа
  • Актори: Ізабель Юппер, Лоран Лафітт, Маріна Фоа, Рафаель Персонас, Андре Маркон
Найбагатша жінка світу. Офіційний трейлер

У центрі сюжету комедійно-драматичного фільму – жінка на ім’я Маріанна Феррер. Вона володіє чималим фінансовим статком. Життя Маріанни змінюється при знайомстві з молодим фотографом-художником П’єром-Аленом Фантеном. Між ними спалахує особлива, неоднозначна симпатія – взаємне захоплення, що межує з ризиком і маніпуляцією. Водночас донька Маріанни підозрює чоловіка у махінаціях. З цього моменту драматичні події у стрічці набирають обертів.

Сюжет фільму має прямі паралелі з реальною історією. Йдеться про французьку підприємицю Ліліан Беттанкур (1922-2017) – спадкоємицю імперії L’Oréal, одну з найбагатших жінок світу. Скандал вибухнув у 2007–2010 роках, коли з’ясувалося, що вона подарувала фотографу Франсуа-Марі Баньє майно та гроші на сотні мільйонів євро. Донька звинуватила Баньє у «зловживанні слабкістю» матері та подала до суду.

Паралельно спливли записи її дворецького, що спричинило політичний резонанс у Франції – нібито можливі незаконні пожертви політикам. У підсумку Баньє засудили (пізніше покарання пом’якшили), а Беттанкур визнали недієздатною та передали під опіку сім’ї.

У фільмі «Найбагатша жінка світу» імена героїв та обставини змінені, щоб створити художню історію. За задумом творців, стрічка узагальнено розкриває механізми влади, довіри і зради, ніж просто слідує за біографією.

Прем’єра фільму відбулась на цьогорічному Каннському міжнародному кінофестивалі. Виконавиця головної ролі, титулована акторка Ізабель Юппер має відзнаки і в Україні. У 2017-му на восьмому Одеському міжнародному кінофестивалі актриса особисто отримала відзнаку «Золотий Дюк» за внесок у кіномистецтво.

Сентиментальна цінність

  • Країна: Норвегія, Франція, Данія, Німеччина, Швеція, Велика Британія
  • Режисери: Йоакім Трієр
  • Актори: Ренате Рейнсве, Стеллан Скашгорд, Ель Феннінг, Інґа Ібсдоттер Ліллеос
Сентиментальна цінність. Офіційний трейлер

Драматична комедія норвезького режисера Йоакіма Трієра (номінант премії «Оскар» за сценарій стрічки «Найгірша людина у світі») увійшла в історію Каннського міжнародного кінофестивалю. Саме на цій події і відбулась світова прем'єра стрічки в травні цього року. Показ викликав рекордну реакцію публіку. Після завершення сеансу аудиторія влаштувала 19-хвилинну стоячу овацію – найдовшу на Каннах-2025 і одну з найтриваліших в історії кінофестивалю. Як результат – гран-прі Канн.

За сюжетом, після смерті матері дві дорослі сестри раптом дізнаються, що родинний дім усе ще записаний на їхнього батька – знаменитого режисера, який зник із їхнього життя багато років тому. Неочікувано повернувшись, він намагається відновити родинний зв’язок і пропонує старшій, театральній акторці, головну роль у своєму новому фільмі. Втім, почувши відмову, батько звертається до голлівудської зірки й починає готувати зйомки просто у старому сімейному домі, що зберігає пам’ять кількох поколінь.

Стрічка представляє Норвегію на премії «Оскар-2026» у категорії «Найкращий міжнародний фільм». Дані  про бюджет фільму продюсери не озвучували. Станом на початок кінопрокату в Україні «Сентиментальна цінність» вже зібрала по світу $10 млн. Для режисера Йоакіма Трієра цей фільм став шостою повнометражною роботою. Раніше він вже показував свої фільми у Каннах. 

П'ять ночей у Фредді 2

  • Країна: США
  • Режисер: Емма Таммі
  • Актори: Джош Гатчерсон, Елізабет Леіл, Меттью Ліллард, Вейн Найн, Пайпер Рубіо
Пʼять ночей у Фредді 2. Офіційний трейлер

Фільм жахів, знятий Еммою Таммі за сценарієм Скотта Коутона, заснований на однойменній серії відеоігор. Це продовження фільму «П'ять ночей у Фредді», який вийшов в прокат в жовтні 2023 року. Тоді при бюджеті у $20 млн стрічці вдалось зібрати у світовому прокаті $297 млн. Після того успіху творча група приступила до роботи над другою частиною фільм. Бюджет «П'ять ночей у Фредді 2» виріс у 2,5 раза та склав $51 млн.

На екрани повертаються герої з першої частини: Майк, його сестра Еббі та поліцейська Ванесса. За сюжетом, минув рік із моменту кошмару в «Піцерії Фредді Фазбера». Історії про те, що сталося в першій частині, перетворилися на гротескну місцеву легенду. Все це надихнуло місцевих жителів на проведення першого в місті фестивалю «Фазфест». Втім, головні герої знову опиняються в центрі моторошних подій.

За словами творців «П'ять ночей у Фредді 2», фільм не просто повторює сюжет гри чи першої стрічки. Мета – зробити з «Фредді» не просто горор, а кейс, здатний налякати більш досвідченого глядача. Продюсером нової стрічки став Джейсон Блум, якого в кіноіндустрію вважають одним з найвідоміших майстрів фільмів жахів.

Вічність

  • Країна: США
  • Режисер: Девід Фрейн
  • Актори: Елізабет Олсен, Майлс Теллер, Каллум Тернер, Бетті Баклі, Джон Ерлі
Вічність. Офіційний трейлер

За сюжетом романтично-фантастичної комедії головна героїня, Джоан, опиняється перед складним вибором. Вона може провести вічність з чоловіком, з яким прожила все життя, або з її першим коханням. Останній, Люк, загинув молодим під час війни. Події стрічки відбуваються у потойбічному «хабі», куди після смерті потрапляють  душі. Там вони мають тиждень, щоб обрати, де провести власну вічність.  Цей любовний трикутник на тлі фантастичного потойбіччя дає змогу фільму поєднувати такі жанри як романтика, драма, комедія та фентезі.

Зйомки проходили у канадському Ванкувері з травня  по липень 2024 року. Світова прем'єра також відбулась у вересні на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Фільм «Вічність» створений студією A24 разом з Star Thrower Entertainment. Пізніше стрічку показували в межах програм інших кінофестивалів, зокрема, на  Міжнародному кінофестивалі у Стокгольмі (Швеція). На популярному сайті оглядів кінокритиків Rotten Tomatoes фільм має рейтинг 76%  зі 100% можливих. Критики відзначають, що «Вічність» успішно поєднує легкість романтичної комедії з оригінальною концепцією потойбіччя та має ностальгійний тон.

Виконавиця головної ролі – 36-річна американська акторка Елізабет Олсен. Здобула популярність в тандемі зі своєю сестрою Мері-Кейт у серіалі «Повний дім» та модній індустрії. Згодом Елізабет стала відома завдяки драматичним ролям і участі у франшизі Marvel як Ванда Максимофф. Олсен поєднує комерційні блокбастери з інтелектуальним кіно. Елізабет не особливо розповідає в пресі та соцмережах про особисте життя. Олсен перебуває у шлюбі з актором Робертом Річардсом.

Інсайдери

  • Країна: США
  • Режисер: Майкл Даус
  • Актори: Дейв Батіста, Боббі Каннавале, Джек Чемпіон, Софія Лілліс, Софія Лілліс
Інсайдери. Офіційний трейлер

За сюжетом американського трилеру-бойовика діти агентів під прикриттям вирішують грабувати наркотичний картель. Підлітки використовують батьківські навички й секретну інформацію. Зйомки проводилися навесні 2024‑го у штаті Нью‑Мексико. Критики дали фільму змішані відгуки. На агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг лише 59% зі 100% можливих. Частина рецензентів хвалить акторську гру (зокрема, Дейва Батіста), темп, постановку дії. Водночас інші зауважують, що сценарій надто спрощений. На їхню думку, сюжет – з кліше та передбачуваними ходами, а спроба поєднати бойовик із драмою та підлітковою історією виглядає не завжди переконливо.

Актор Дейв Батіста не лише зіграв головну роль, а й виступив продюсером стрічки. В коментарях пресі він казав, що хоче зберегти баланс між «підлітковим екшеном» і реальними наслідками Зокрема у фільмі творці усвідомлювали, що підлітки стикаються з небезпекою. Батіста відмовився від сценарних варіантів, де діти зазнають трагічних наслідків (смерть, в’язниця).

Чарлі та різдвяне диво

  • Країна: Канада
  • Режисер: Джон Маклін
  • Актори: Ніккі Делоач, Лукас Браянт, Аяс Дальман, Ейпріл Телек, Метт Гамільтон
Чарлі та різдвяне диво. Офіційний трейлер

Канадська сімейна драма базується на реальній історії. У центрі сюжету – хлопчик Чарлі, який живе з аутизмом та мріє встановити світовий рекорд. Він планує вертикально поставити 1400 блоків у відомій грі Jenga. Його мати Марісса та прийомний батько Ерік стають на бік сина, допомагаючи йому в цій здавалося б безнадійній, але дуже важливій для нього справі. Саме ця боротьба, величезна віра у можливе, підтримка родини та спільноти перетворюються на справжнє Різдвяне диво – мораль стрічки.

Основні сцени фільму було відзнято у канадському містечку Ленглі (провінція Британська Колумбія). Через те, що зйомки відбувалися не взимку, для створення святкової атмосфери використовували різдвяні декорації, святкові вогні та штучний сніг. Все, аби передати на екрані зиму та зимовий настрій.

Про кінопрем'єри минулого тижня можна прочитати тут: Подорож у Різдво «Укрзалізницею» та другий «Зоотрополіс». Кінопрем'єри тижня
Теги: кіно фільм культура

