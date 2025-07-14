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Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж
Бахматов сказав, що віддасть старий автомобіль на потреби військових
фото: Максим Бахматов

На фото, яке оприлюднив Бахматов, видно незадовільний стан автівки

Голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов заявив про готовність передати «Волгу» на баланс військової частини. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Також Бахматов вказав, що автівка 2008 року випуску і має пробіг 279 тис. км. Соцмережі іронічно відреагували на пропозицію чиновника. Згодом Бахматов пост видалив і опублікував повідомлення, що авто забронювали.

Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж фото 1

Військовий Роман Сініцин емоційно прокоментував ініціативу Бахматова. Так, він запропонував особисто «посадити» його у «Волгу» та відправити «завезти FPV-шникам провізії й БК під Юнаківку».

Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж фото 2
скріншот

У соцмережі розкритикували пропозицію від голови Деснянської РДА та підкреслили абсурдність пропозиції від чиновника.

Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж фото 3
Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж фото 4
Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж фото 5
Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж фото 6
Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж фото 7
Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж фото 8

Згодом Бахматов пост видалив і опублікував повідомлення, що авто забронювали.

Голова Деснянської РДА Києва запропонував військовим іржаву «Волгу»: реакція соцмереж фото 9

Нагадаємо, прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників КО «Київзеленбуд» у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. грн, виділених на реконструкцію парку.

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Теги: Київ автомобіль ЗСУ військові

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