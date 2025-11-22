Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач
Дрони атакували Дніпропетровщину
фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу постраждала 57-річна жінка

У ніч на 22 листопада російські терористи атакували Дніпропетровщину ударними дронами: виникли пожежі, є пошкодження та постраждала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко заявив, що ворог вдарив безпілотниками по Вербківській громаді Павлоградського району. Там внаслідок атаки виникла пожежа, також пошкоджена інфраструктура.

На Синельниківщині агресор атакував Дубовиківську громаду. Постраждала 57-річна жінка. Через ворожий обстріл пошкоджені соціальний заклад та лінія електропередач.

По Нікопольщині агресор бив артилерією та FPV-дронами. Цілив по самому Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. У результаті атаки загорівся приватний будинок.

Нагадаємо, протягом дня, 21 листопада, російська терористична армія завдавала ударів по Дніпропетровщині. 

У Нікопольському районі внаслідок атак загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей дістали травми. Двох постраждалих рятувальники евакуювали з небезпечної зони, надали домедичну допомогу та передали медикам.

До слова, російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотники. Унаслідок ударів є поранені та руйнування цивільної інфраструктури.

