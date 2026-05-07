У центрі столиці через коротке замикання загорілося масажне крісло

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У центрі столиці через коротке замикання загорілося масажне крісло
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло на лінію «101» о 09:26
 Вогонь охопив площу у 60 квадратних метрів

У четвер, 7 травня, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло на лінію «101» о 09:26, після чого на місце оперативно прибули вогнеборці.

Як з’ясувалося, займання виникло на першому поверсі через коротке замикання електромережі, внаслідок чого загорілося масажне крісло. Вогонь охопив площу у 60 квадратних метрів, проте вже о 09:43 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу.

До гасіння залучалися 15 співробітників ДСНС та чотири одиниці спеціальної техніки. Обійшлося без жертв і постраждалих, а точну причину інциденту встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, зранку у четвер, 7 травня, мешканці Лівобережжя столиці помітили густий чорний дим. Загоряння сталося у Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича, неподалік від Дарницької ТЕЦ. Причиною надзвичайної події стало займання сміття, вогонь швидко перекинувся на розташовану поруч будівлю.

 

 

