Теракт у столиці. Глава МВС відреагував на повідомлення про халатність поліцейських
Нацполіція має в найкоротші терміни оприлюднити результати та рішення службового розслідування
Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє «Главком» із посилання на заяву міністра в соцмережах.
«Служити та захищати» – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо – в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей», – наголосив Клименко.
Очільник МВС пообіцяв, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією.
Нагадаємо, під час учорашнього теракту в столиці зафіксовано на відео бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів.
У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.
Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. «Також у лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.
За інформацією столичної влади, окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще шістьом постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.
Коментарі — 0