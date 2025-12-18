Головна Київ Новини
Кур’єр Glovo кастетом розбив обличчя батькові відомого блогера Степанця 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Інцидент стався на вулиці Щербаківського, на столичних Нивках
фото: 300gospodarka.pl, ілюстративне

Курʼєр на велосипеді, що їхав по пішохідній зоні, ледь не збив літнього чоловіка, який йшов завантажений пакунками

У Києві співробітник компанії Glovo розбив обличчя батькові відомого блогера, екскурсовода та києвознавця Кирила Степанця. Кур’єр вдарив кастетом літнього чоловіка через зауваження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис блогера.

«Курʼєр Glovo розбив обличчя 65 річному пенсіонеру на Нивках в Києві», – повідомив блогер.

За його словами, о 17:15 біля будинку по вулиці Щербаківського, 37 курʼєр на велосипеді, що їхав по пішохідній зоні, ще й без ліхтарів, ледь не збив літнього чоловіка, який йшов завантажений пакунками.

На зауваження молодик зупинився дістав кастет, й вдарив пенсіонера в обличчя.

«Компанія «Глово» не залишає прямого контакту для корегування поведінки своїх працівників (в даному випадку кримінального злочину), тож просто хочу щоби ситуація набула розголосу. Прошу зробити хлопця відомим. Мова йде про мого батька», – додав блогер.

фото: Кирило Степанець/Facebook

У пресслужбі компанії заявили, що їм прикро через інцидент, який стався в Києві на вулиці Щербаківського.

«Ми висловлюємо щиру підтримку постраждалому та сподіваємося на його швидке одужання. Подібна поведінка є абсолютно неприпустимою. Наразі ми активно зʼясовуємо деталі ситуації та готові надати правоохоронцям усю необхідну інформацію для розслідування. Компанія Glovo засуджує будь-які прояви насильства та дотримується позиції нульової толерантності: після встановлення особи користувача, його буде назавжди відключено від платформи без права відновлення доступу», – додали у пресслужбі.

скриншот

Зауважимо, що згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або пробаційним наглядом на строк від двох до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва виніс вирок 23-річному місцевому мешканцю, який, перебуваючи під дією наркотичних речовин, погрожував ножем двом неповнолітнім кур'єрам служби доставки. Зловмисник проведе за ґратами чотири роки. Як нагадали у поліції, інцидент стався у жовтні минулого року біля ТРЦ «Магелан» на проспекті Академіка Глушкова. До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про агресивного чоловіка з ножем. Прибувши на місце, правоохоронці з'ясували, що нетверезий чоловік звернувся до двох кур'єрів віком 17 та 18 років з проханням підвезти його. Отримавши відмову, він дістав ніж, почав погрожувати та вдарив одного з хлопців по обличчю. На цьому зловмисник не зупинився, пошкодивши їхній велосипед та електроскутер.

Також повідомлялося, що 30 січня у Печерському районі Києва водій авто вистрілив у голову кур’єру Glovo. Інцидент стався біля метро «Звіренецька». Постраждалий залишився живим, його врятував шолом, а пістолет виявився газовим. Відомо, що між водієм автомобіля та кур’єром Glovo виник конфлікт на дорозі. Автовласник здавав назад, а кур’єр на мопеді в цей момент дуже близько проїхав біля його машини, але транспортний засіб не зачепив. Водієві це не сподобалося – він почав кричати та вигукувати нецензурні вислови. У ході суперечки агресивний водій дістав пістолет і вистрілив у голову потерпілому.

