Частину вулиці Лаврської перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Погруддя Івана Мазепи встановлено у Києво-Печерській лаврі
фото: Український інститут національної пам’яті

Рішення було прийняте сьогодні, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 72 депутатами

У Печерському районі частину вулиці Лаврської, від площі Слави до вулиці Добровольчих батальйонів, перейменовано на честь гетьмана Івана Мазепи, іншій частині вулиці, від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі, повернуто історичну назву – вулиця Новонаводницька. Таке рішення було прийняте сьогодні, 4 грудня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 72 депутатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

фото: Дмитро Білоцерковець

Як зазначила депутатка Київської міської ради, ініціаторка перейменування Олеся Пинзеник, кияни виступали за перейменування вулиці ще з 2022 року, підтримавши електронну петицію. Згодом ініціативу було розглянуто та підтримано під час громадського обговорення, також зміну підтримали Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» та Національний музей Голодомору-геноциду.

«Іван Мазепа – один із найвидатніших державних діячів в історії України та меценат, який зробив величезний внесок у розвиток Києво-Печерської Лаври. Його ім’я має бути увіковічене на вулиці, де стоять відновлені за його кошти храми. Те, що у 2010 році назву вулиці було змінено на вимогу московського патріархату – це приниження української історії та прямий вплив ворога на наше міське самоврядування. Сьогодні ми повертаємо киянам право на власну пам’ять. Я вдячна всім людям, які боролися за це рішення, і закликаю надалі активно долучатися до формування культурного середовища нашого міста», – наголосила Олеся Пинзеник.

До слова, на території Національного заповідника«Києво-Печерська лавра» провели відкриття погруддя Івана Мазепи. Авторами скульптури стали Олесь Сидорук і Борис Крилов. Голова Інституту Олександр Алфьоров під час відкриття погруддя наголосив на значному опорі, з яким навіть сьогодні стикаються ініціативи зі вшанування пам’яті гетьмана.

 

Теги: Київ Київрада КМДА Києво-Печерська лавра Іван Мазепа

