Чупакабра повернулася: у Хмельницькому невідомий звір знищив два десятки свійських тварин (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Господар припускає, що хижак переліз через паркан та видерся на дах двоярусної клітки з кролями
фото: Поділля News

Уночі хижак вчинив криваву розправу на одному з подвір’їв у приватному секторі мікрорайону Дубове

У Хмельницькому знову заговорили про містичну істоту. Лише за одну ніч на приватному подвір'ї невідомий звір убив 19 домашніх тварин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання Поділля News

Повідомляється, що місцевий мешканець Костянтин Зварич зранку вийшов погодувати кролів, і замість тварин побачив криваве місиво. Дев’ять кролів та десять курок лежали мертвими, складені майже ідеальними купками.

«Вони лежали подушені, але не розірвані. Знаєте, коли собака, скажімо, упіймає курку, то він її порве. А тут – жодних ознак крові. Хіба в слідах. Але, я так розумію, це тварюка поранилася, коли рвала клітки», – поділився враженнями від побаченого Костянтин Зварич.

Невідомий хижак знищив свійських тварин
фото: Поділля News

За словами господаря, кури та кролі відгороджені двометровою сіткою. Не виключено, що хижак переліз через цей паркан та видерся на дах двоярусної клітки з кролями, бо на даху залишилися сліди лап.

Щоправда, усіх тварин господаря невідома істота не знищила. На другому ярусі була ще одна клітка з кролями. Вони вижили. 

Наразі правоохоронці та зоологи вивчають, чиї таки сліди залишилися на даху клітки. 

Нагадаємо, у Кропивницькому затопило притулок. Повідомляється, що вода почала заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих. Рятувальники разом з жителями міста виносили тварин з води та передавали людям, які зголосилися взяти їх на тимчасову перетримку.

