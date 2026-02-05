Національна бібліотека для дітей постраждала через атаку РФ

Ударною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері

Російський ударний безпілотник пошкодив будівлю Національної бібліотеки України для дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури.

Зазначається, що ударною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів. Також зафіксовано локальні пошкодження фундаменту, тріщини у стінах і дефекти внутрішнього оздоблення.

фото: Мінкульт

«Тріщини виявлено і в укритті бібліотеки, оновленому торік за сприяння посольства Азербайджану в Україні. Наразі триває фіксація наслідків пошкоджень. Попри обстріл, бібліотека продовжує працювати для дітей та їхніх родин», – йдеться в заяві.

Як повідомляє пресслужба відомства, від початку повномасштабної агресії Росія зруйнувала або пошкодила понад 850 бібліотек в Україні. «Ураження дитячих культурно-освітніх установ є черговим свідченням цілеспрямованого знищення гуманітарного культурного простору України», – зазначає Мінкульт.

фото: Мінкульт

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого 2026 року російські окупанти атакували Київ. Наслідки фіксують у чотирьох районах, найбільше пошкоджень – у Солом'янському.

Як повідомлялося, станом на 25 вересня 2025 року російська агресія призвела до руйнування та пошкодження 1599 пам’яток культурної спадщини та 2415 об’єктів культурної інфраструктури по всій Україні. Загалом руйнування зафіксовано у 18 областях та 326 територіальних громадах.

Серед 1599 пошкоджених пам’яток культурної спадщини 149 мають статус національного значення, 1300 – місцевого значення та 150 – щойно виявлені об'єкти.