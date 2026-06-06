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Водій, який скоїв смертельну ДТП, перебуває під конвоєм – поліція

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Водій, який скоїв смертельну ДТП, перебуває під конвоєм – поліція
За фактом масштабної аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України
фото: поліція Києва

Водія Mercedes, який убив чотирьох людей у підземному переході, затримано поліцією під конвой

Столичні правоохоронці затримали в процесуальному порядку винуватця масштабної та жахливої ДТП, яка напередодні сколихнула Солом'янський район столиці. Водій елітного позашляховика на шаленій швидкості протаранив конструкції підземного пішохідного переходу та вбив чотирьох людей. Наразі перебуває під суворим цілодобовим конвоєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Жахлива автопригода сталася ввечері, 5 червня, на Чоколівському бульварі – одній із найжвавіших транспортних артерій правого берега Києва. За попередніми даними слідства, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись на великій швидкості в напрямку Севастопольської площі, не впорався з керуванням.

Машина вилетіла з проїжджої частини, знесла захисне металеве огородження та буквально влетіла в заповнений людьми потік підземного пішохідного переходу. Сила первинного удару була такою, що бетонні сходи та облицювання переходу зазнали значних руйнувань, а сам автомобіль перетворився на купу понівеченого брухту, затиснувши під собою пішоходів.

Наслідки наїзду виявилися катастрофічними. Від отриманих травм на місці події до приїзду медиків бригад швидкої допомоги загинули чотири людини:

  • 12-річний хлопчик;
  • 47-річна жінка;
  • Двоє працівників поліції віком 21 та 23 роки.

Як відомо, водієм Mercedes-Benz, який на шаленій швидкості влетів у підземний перехід на перехресті вулиць Уманської та Івана Світличного в Солом'янському районі, є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

До трагедії він уже був учасником чотирьох зафіксованих аварій – дві з них трапилися цього року. Крім того, його неодноразово штрафували за систематичне перевищення швидкості.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Розслідування ведуть у ГУ Національної поліції Києва. Прокурори збирають матеріали для оголошення підозри.

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Теги: водій ДТП Київ

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