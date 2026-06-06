Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на вихідних 6-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на вихідних 6-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
фото: glavcom.ua

На ярмарках можна придбати свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами

Цими вихідними, 6 та 7 червня, у столиці триватимуть сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 6 червня ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 7 червня ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, з приходом літа на ринках Києва зафіксували суттєве зниження ціни на один із найочікуваніших сезонних культур – молодий зелений горох у стручках, лише за останній тиждень вартість цього продукту впала майже втричі. Тиждень тому молодий горошок на столичних прилавках був справжнім дефіцитом, а ціна на нього «кусалася» – за кілограм просили 600 грн. Продавці навіть не виставляли цінники, аби зайвий раз не шокувати покупців космічною вартістю, і називали суму лише на запит.

Також в останні вихідні травня на столичних ринках спостерігався справжній полуничний бум. Як повідомляє кореспондент «Главкома», прилавки були завалені ароматною літньою ягодою, проте погодні примхи цього року суттєво вплинули на її якість та вартість.

Теги: Київ продукти ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Києва Віталій Кличко дуже неохоче прощається з перевіреними людьми, низка яких поруч з ним – ще з 2014 року
«Безсмертний полк» Кличка. Хто насправді керує Києвом Столиця
13 травня, 14:00
Медики виявили суцільний ланцюг із магнітів
У Києві дівчинка проковтнула 17 магнітів. Медики провели складну операцію
1 травня, 19:36
Фахівці проводитимуть ремонт конструктивних елементів шляхопроводу
Рух на Великій Кільцевій дорозі частково обмежено до 9 серпня (схема)
4 травня, 11:45
Слідчі провели обшук у помешканнях фігурантів за силової підтримки спецпідрозділу КОРД
Видавали себе за працівників СБУ: у Києві затримано шахраїв, які ошукали жінку на $28 тис.
8 травня, 14:12
У Києві повітряна тривога тривала майже вісім годин
У Києві повітряна тривога тривала майже вісім годин
14 травня, 08:48
Приміщення Паспортного сервісу після нічного обстрілу не придатне для роботи
Нічна атака на Київ: біля метро «Харківська» зруйновано центр видачі паспортів
14 травня, 10:47
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
25 травня, 14:19
Через зменшення кількості пасажирів собівартість перевезень зростає автоматично
Київське метро за час великої війни втратило половину пасажирів. Експерти назвали причини
27 травня, 12:25
Загроза подальшого обвалення конструкцій торговельного центру «Квадрат» наразі повністю ліквідована
Масований обстріл Києва 24 травня: аварійні роботи у знищеному Росією ТРЦ завершено (фото)
29 травня, 08:36

Новини

У Києві на вихідних 6-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 6-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Водій, який убив чотирьох у київському переході, – серійний порушник і пастор
Водій, який убив чотирьох у київському переході, – серійний порушник і пастор
Хто має бути замість Булгакова? У мережі розгорілася суперечка через пам'ятник
Хто має бути замість Булгакова? У мережі розгорілася суперечка через пам'ятник
У Києві водій на шаленій швидкості влетів у підземний перехід: є загиблі
У Києві водій на шаленій швидкості влетів у підземний перехід: є загиблі
6-7 червня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
6-7 червня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
4 червня, 09:19

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua