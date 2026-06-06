У Києві на вихідних 6-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

На ярмарках можна придбати свіжі овочі, фрукти та м'ясо за помірними цінами

Цими вихідними, 6 та 7 червня, у столиці триватимуть сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 6 червня ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 7 червня ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, з приходом літа на ринках Києва зафіксували суттєве зниження ціни на один із найочікуваніших сезонних культур – молодий зелений горох у стручках, лише за останній тиждень вартість цього продукту впала майже втричі. Тиждень тому молодий горошок на столичних прилавках був справжнім дефіцитом, а ціна на нього «кусалася» – за кілограм просили 600 грн. Продавці навіть не виставляли цінники, аби зайвий раз не шокувати покупців космічною вартістю, і називали суму лише на запит.

Також в останні вихідні травня на столичних ринках спостерігався справжній полуничний бум. Як повідомляє кореспондент «Главкома», прилавки були завалені ароматною літньою ягодою, проте погодні примхи цього року суттєво вплинули на її якість та вартість.