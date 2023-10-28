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У мережі з’явилися відео наслідків негоди у Харкові

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У мережі з’явилися відео наслідків негоди у Харкові
Наслідки негоди в Харкові
фото: скриншот відео

Сильний вітер зриває прапори та валить дерева

На Харківщині спостерігається погіршення погодних умов. У регіоні сильні пориви вітру сьогодні сягнуть швидкості від 15 до 20 м/с, а місцями навіть 25 м/с. Температура коливатиметься від 14 до 19°С. Про це повідомив обласний гідрометцентр.

У мережі вже з'явилися відео наслідків буревію на Харківщині. Сильний вітер зриває прапори та валить дерева.

Нагадаємо, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.

За даними ДТЕК, унаслідок шквального вітру в Київській області пошкоджено 305 ліній 110 кВ та 7 351 трансформаторна підстанція. Через негоду знеструмлення відбувалися в 1045 населених пунктах у 14 областях України.

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Теги: негода Харків Харківщина

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