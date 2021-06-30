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    Київ готується до Atlas Weekend: фестиваль відбудеться в новому форматі

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    Фестиваль відбудеться з обмеженою кількістю відвідувачів - Київ готується до Atlas Weekend: фестиваль відбудеться в новому форматі
    Фестиваль відбудеться з обмеженою кількістю відвідувачів
    Фото з відкритих джерел

    5 та 6 липня для відвідувачів буде вільний вхід на Atlas Weekend за умови попередньої реєстрації

    Із 5 до 11 липня в Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України» в оновленому форматі триватиме музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Фестиваль відбудеться з обмеженою кількістю відвідувачів для уникнення натовпу та дотримання чинних карантинних обмежень під час масових заходів. Також організатори прийняли найбільш вдале рішення в цих умовах та перенесли виступи закордонних артистів на 2022 рік, а цьогоріч влаштували локальне музичне свято для всіх, хто сумує за атмосферою улюбленого фесту», – розповів Мондриївський.

    За його словами, цього року 5 та 6 липня для відвідувачів зробили вільний вхід на Atlas Weekend Friends Edition за умови попередньої реєстрації та наявності безкоштовного квитка, який можна отримати за посиланням: https://cutt.ly/tmqtKAl. У ці два дні в програмі передбачено однаковий лайнап.

    Також Мондриївський зазначив, що проєкт реалізується спільно з Департаментом молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. Повний розклад усіх фестивальних виступів – за посиланням: https://atlasweekend.com/schedule.

    Організатори обіцяють забезпечити дотримання чинних карантинних обмежень. А також подбати про встановлення туалетних модульних кабін, додаткових урн, контейнерів для збору побутових відходів, окремих контейнерів для використаних засобів індивідуального захисту для їхньої подальшої утилізації, своєчасне вивезення сміття й прибирання території, дезінфекцію поверхонь, з якими контактуватимуть учасники.

    Для запобігання надзвичайним ситуаціям Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві має забезпечити чергування пожежно-рятувальної техніки. Департаменту охорони здоров’я доручено забезпечити чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги.

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    Теги: Київ музика фестиваль КМДА
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    Київ готується до Atlas Weekend: фестиваль відбудеться в новому форматі