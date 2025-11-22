Головна Країна Події в Україні
Світла буде більше: «Укренерго» повідомило графіки на 23 листопада

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Світла буде більше: «Укренерго» повідомило графіки на 23 листопада
Громадян закликають звернути увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись
фото: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть із 00:00 до 23:59

У більшості регіонів України впродовж усієї доби 23 листопада будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження обмежень залишається незмінною – це наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни, які призвели до значних пошкоджень енергосистеми.

Час та обсяги застосування графіків

Графіки погодинних відключень (ГПВ) діятимуть із 00:00 до 23:59. Застосовуватиметься обсяг від 1 до 2,5 черг одночасно. Тобто світла буде більше, ніж 22 листопада, коли вимикали від від 1 до 3,5 черг.

Крім того, графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Громадян закликають звернути увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Тому украй важливо стежити за оперативною інформацією, яка публікується на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, Віталій Зайченко повідомив, як довго діятимуть графіки відключень світла в Україні. Загалом, каже він, енергосистема готова до зими. Втім, наразі в енергетичній системі визначальним залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких передбачити неможливо.

Своєю чергою заступник міністра енергетики Роман Андарак пояснив, що погодинні відключення електроенергії залежать лише від ситуації в енергосистемі та російських атак на інфраструктуру.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

