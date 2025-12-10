Голова «Укренерго» зробив прогноз щодо відключень світла до кінця тижня

У деяких областях України 9 грудня застосовували аварійні відключення через російський обстріл

До кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин. Про це розповів голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко в етері телемарафону, передає «Главком».

«Прогнози – справа невдячна в наш час, бо ми кожного дня під атаками агресора. На поточний момент можна говорити, що три черги графіків погодинних відключень – це те, що нас очікує. Звичайно, не у всіх регіонах. В деяких регіонах може бути легше, а в деяких може бути гірше», – зауважив Віталій Зайченко. За даними голови «Укренерго», 9 грудня аварійні відключення застосовували у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Причиною відключень стали чергові обстріли Росії по енергетичних об'єктах Сумської області. «Через це довелося запроваджувати аварійні відключення, аби збалансувати цю частину нашої енергосистеми», – зазначив Зайченко.

Однак потім аварійні відключення застосовувалися й до інших регіонів України. «Основна причина тут - збіг несприятливих обставин: аварійне відключення генерації та вичерпання ресурсів для підтримання подальшої генерації на гідростанціях, в першу чергу. Тому для збереження цілісності енергосистеми, диспетчер НЕК «Укренерго» був змушений використати аварійні відключення», – наголосив Зайченко.

Нагадаємо, які відключення застосовують 10 грудня. У всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. Зазначається, що 10 грудня діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. «Укренерго» попереджає, що протягом доби вони можуть бути змінені.

Також повідомлялося, що в більшості областей 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла. Графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.