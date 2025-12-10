Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн (фото)

Житло має невисоку ціну, але потребує ремонту і коштів на необхідні меблі та техніку

Квартира розташована на вулиці Георгія Афанасьєва, масив Нова Дарниця

Незважаючи на те, що середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить близько 17 тис. грн, ринок продовжує пропонувати варіанти доступного житла, проте «бюджетна» ціна часто приховує значні вимоги до орендаря. Зокрема, на ринку з'явилася пропозиція однокімнатної квартири площею 30 кв. м. біля Дарницького залізничного вокзалу за 5 тис. грн на місяць. Житло, розташоване у цегляному будинку, потребує ремонту і, за винятком обладнаної кухні, у квартирі повністю відсутня побутова техніка та меблі, що робить цю економію умовною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Dіm.ria.

Особливості бюджетної квартири

За 5 тис. грн пропонується однокімнатна квартира загальною площею 30 кв. м. (житлова – 18 кв. м., кухня – 5 кв. м.). Вона розташована на третьому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку з ліфтом по вулиці Георгія Афанасьєва (Заслонова) 13-Б.

Квартира здається без ремонту фото: Dim.Ria

«Квартира потребує ремонту, але жити можна, м'які меблі, холодильник, пральна машина відсутні, бажано оновити шпалери та косметику для комфортного проживання», – йдеться в оголошенні.

Меблі у квартирі відустні фото: Dim.Ria

У вітальні є єдина шафа фото: Dim.Ria

У квартирі забезпечено централізоване водопостачання та працює опалення. Комунальні платежі становлять приблизно 2 тис. грн взимку та 1 тис. грн влітку.

Санвузол суміжний, також потребує ремонту фото: Dim.Ria

Ванна кімната фото: Dim.Ria

В оголошенні зазначено, що в будинку передбачено укриття для мешканців із кодовим замком. Серед наявних зручностей – лічильники на газ та воду, а також є газ, кабельне ТБ та Wi-Fi.

Власник не приховує, що квартира потребує ремонту фото: Dim.Ria

Власник розглядає варіанти довгострокової оренди та лояльно ставиться до орендарів з малими дітьми та тваринами.

Квартира наразі вільна та готова до заселення.

Розташування та вимоги

Будинок розташований у спокійному районі з тихим двором, що є перевагою для сімейного проживання. Поруч є супермаркет, трамвайні зупинки та ринок.

Будинок розташований у тихому дворі, є дитячий майданчик фото: Dim.Ria

Транспортна розв'язка: від квартири до станцій метро Чернігівська, Червоний хутір, Бориспільська, Позняки, Харківська можна дістатися транспортом приблизно за 15 хвилин.

Єдина умова від власника – це вчасно оплачувати комунальні послуги та оренду.

Оголошення створене 28 вересня, але поки що ніхто не наважився скористатися цією пропозицією.

Нагадаємо, у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла майже у всіх областях України, тоді як інтерес орендарів знизився практично по всій країні. Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир.

Раніше «Главком» писав, про оренду однокімнатної квартири в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – Taryan Towers на вулиці Іоанна Павла ІІ, 12 (Печерський район). Місячна вартість оренди становить 151 650 грн, що становить приблизно $3,6 тис.