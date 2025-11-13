У Голосіївському районі сталася пожежа у приватному дитсадку (фото)
Всіх дітей було виведено на безпечну відстань персоналом до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів
У Голосіївському районі столиці сталася пожежа у приватному дитячому садку. Завдяки злагодженим діям персоналу, усіх вихованців було виведено в безпечне місце ще до прибуття рятувальників. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.
Повідомляється, що сигнал про займання на проспекті Науки надійшов 13 листопада о 09:18.
Пожежа виникла на кухні приватного дитячого садочка.
«Пожежу було ліквідовано о 09:55 на площі 10 кв. м. Всіх дітей було виведено на безпечну відстань персоналом до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів», – йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, жертв чи постраждалих немає. Причину займання встановлюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, в Оболонському районі столиці 11 листопада рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в одній із багатоповерхівок. Жертв та постраждалих вдалося уникнути.
