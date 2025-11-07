Головна Київ Новини
Київ: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла у столиці 8 листопада

Завтра, 8 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

  • 1.1 черга – без світла з 14:30 до 18:30;
  • 1.2 черга – без світла з 14:30 до 19:00;
  • 2.1 черга – без світла з 16:00 до 18:30;
  • 2.2 черга – світло буде весь день;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 11:30;
  • 3.2 черга – без світла з 08:00 до 11:30;
  • 4.1 черга – без світла з 18:00 до 21:00;
  • 4.2 черга – без світла з 18:00 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 11:00 до 15:00;
  • 5.2 черга – без світла з 11:00 до 15:00;
  • 6.1 черга – світло буде весь день;
  • 6.2 черга – без світла з 14:00 до 17:00.
Як повідомлялося, команда застосунку «Київ Цифровий» спільно з ДТЕК «Київські електромережі» оновила довідник адрес та локацій черг у сервісі «ДТЕК Світло». Містянам рекомендують перевірити, чи збережена їхня адреса, щоб завжди отримувати актуальні сповіщення.

Нагадаємо, завтра, 8 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

