Головна Київ Новини
search button user button menu button

Брутальний антисемітський напад в Києві: поліція розслідує напад біля синагоги

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Брутальний антисемітський напад в Києві: поліція розслідує напад біля синагоги
Єврейська громада назвала подію такою, «чого не має бути в цивілізованому світі»
фото: Київська єврейська громада на Оболоні

Чоловіка біля синагоги на Оболоні облили сльозогінним газом

Київська єврейська громада на Оболоні повідомила про «жорстокий та підготовлений антисемітський акт», який стався в суботу, 12 жовтня, поблизу синагоги. Поліція Києва розпочала перевірку за фактом нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За повідомленням громади, напад стався приблизно о 15:00 під час Шабату.

«Приблизно о 15 годин чоловіки, які знаходилися в синагозі, побачили молодиків, що підійшли до нашої будівлі та почали демонстративно зігувати.  Один з членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та скрилися. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри», – зазначили у Київській єврейській громаді на Оболоні.

Поліція Києва підтвердила, що інформація про напад на членів релігійної громади надійшла із соціальних мереж.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та її учасників, зокрема, групу невідомих молодиків, які викрикували антисемітські гасла, демонстрували нацистські вітання та застосували газ дратівливої дії.

Наразі за цим фактом триває перевірка, вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Єврейська громада назвала подію такою, «чого не має бути в цивілізованому світі».

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, близько 15:00, під час проведення шабату в Оболонській синагозі, стався напад на одного з членів громади. Про це повідомила Київська єврейська громада на Оболоні, пише «Главком».

Група молодиків, що підходила до будівлі синагоги, почала демонстративно «зігувати». Один з вірян, побачивши їхню поведінку, вийшов до них, однак після того, як хлопці помітили його в кіпі та цицитах, вони застосували сльозогінний газ, оббризкавши чоловіка з двох балончиків.

 

Читайте також:

Теги: Київ поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на сьогодні, 7 жовтня, п’ятий поверх постраждалого будинку й досі має вибиті вікна
П’ять місяців після обстрілу: будинок на Табірній у Києві досі із вибитими вікнами
7 жовтня, 12:45
Колаборант передавав ворогу позиції Сил оборони та координати військових частин
Суд виніс вирок експрацівнику Київської ОДА, якого Україна передала Росії
3 жовтня, 19:40
Хвилина мовчання у Києві 23 вересня 2025 року
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
23 вересня, 13:08
Хвилина мовчаня на Хрещатику у Києві 1 жовтня 2023 року
Хрещатик щодня о 9:00 перекриватиметься для хвилини мовчання
22 вересня, 15:15
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, зафіксованих на відео
Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові поліція розслідує інцидент з підлітками
19 вересня, 14:15
Трамп та Меланія разом з королівським подружжям під час бенкету у Вінзорському замку
Атака на Київщину, бенкет у Віндзорському замку: головне за ніч
18 вересня, 05:51
Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі щодо якості виконання ремонтних робіт на стадіоні у Дарницькому районі
Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника
16 вересня, 13:48
Причиною зміни руху стало проведення продовольчого ярмарку на вул. Івана Микитенка
У Києві 16 вересня змінено рух автобусів: схема
16 вересня, 10:28
Поліція затримала батька одразу після скарги сина
У Німеччині батько наказав сину вбити сестру
15 вересня, 04:58

Новини

Брутальний антисемітський напад в Києві: поліція розслідує напад біля синагоги
Брутальний антисемітський напад в Києві: поліція розслідує напад біля синагоги
Кіптява на стінах та вибиті вікна. Який вигляд зараз має будинок у Києві після атаки РФ (репортаж)
Кіптява на стінах та вибиті вікна. Який вигляд зараз має будинок у Києві після атаки РФ (репортаж)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві стався антисемітський напад на вірянина біля Оболонської синагоги
У Києві стався антисемітський напад на вірянина біля Оболонської синагоги
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua