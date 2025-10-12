Брутальний антисемітський напад в Києві: поліція розслідує напад біля синагоги

Єврейська громада назвала подію такою, «чого не має бути в цивілізованому світі»

Чоловіка біля синагоги на Оболоні облили сльозогінним газом

Київська єврейська громада на Оболоні повідомила про «жорстокий та підготовлений антисемітський акт», який стався в суботу, 12 жовтня, поблизу синагоги. Поліція Києва розпочала перевірку за фактом нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За повідомленням громади, напад стався приблизно о 15:00 під час Шабату.

«Приблизно о 15 годин чоловіки, які знаходилися в синагозі, побачили молодиків, що підійшли до нашої будівлі та почали демонстративно зігувати. Один з членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та скрилися. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри», – зазначили у Київській єврейській громаді на Оболоні.

Поліція Києва підтвердила, що інформація про напад на членів релігійної громади надійшла із соціальних мереж.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та її учасників, зокрема, групу невідомих молодиків, які викрикували антисемітські гасла, демонстрували нацистські вітання та застосували газ дратівливої дії.

Наразі за цим фактом триває перевірка, вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Єврейська громада назвала подію такою, «чого не має бути в цивілізованому світі».

