У Києві поліція розслідує серію нападів на жінок за участю «маніяка та психічно хворої»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Києві поліція розслідує серію нападів на жінок за участю «маніяка та психічно хворої»
Поліція Києва перевіряє інформацію щодо нападів на жінок в Оболонському районі
Поліцейські звʼязались із авторкою публікації та очікують на деталі

У соціальних мережах поширилась інформація про напади нібито маніяка та психічно хворої на жінок у Оболонському районі столиці. Користувачка мережі Facebook зазначила, що двоє нападників б'ють жінок по голові у темну пору доби. За справу взялась поліція Києва, передає «Главком».

Як зазначено у повідомленні користувачки, вже 11 жінок, які стали жертвами нападників, перебувають у медичних закладах.

Реакція поліції

Поліція Києва розпочала перевірку інформації щодо нападів на жінок в Оболонському районі.

«У соціальних мережах наразі шириться повідомлення про «маніяка», який нібито у темну пору доби нападає на мешканок столиці та бʼє їх молотком по голові. Згідно оприлюдненого допису, станом на зараз вже відомо про 11 постраждалих, однак до поліції не надходило жодних заяв чи повідомлень з даного приводу. За вказаним фактом триває перевірка. Поліцейські звʼязались із авторкою публікації та очікують на деталі», – йдеться у повідомленні.

До слова, у Києві поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у спробі зґвалтування та розбійному нападі на працівницю комунального підприємства «Київпастранс». 

Теги: напад Київ поліція

