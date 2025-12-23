Допомога постраждалим від атаки 23 грудня у Святошинському районі: адреса штабу

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста

У Святошинському районі розгорнуто штаб для допомоги мешканцям, постраждалим сьогодні, 23 грудня, від ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, консультації та підтримку можна отримати за адресою: вул. Мрії, 17, ЗЗСО № 203.

Також для консультацій доступні телефони:

(044) 405-92-60 – матеріальна допомога;

099-507-50-90, 068-507-50-90 – юридична допомога від БФ «Право на захист» (пн–пт, 9:00–17:00);

093-507-50-90 – додаткові консультації.

У штабі жителі зможуть отримати:

роз’яснення щодо оформлення допомоги;

психологічну та юридичну підтримку;

допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу.

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг за посиланням.

Нагадаємо, о 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».