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Як лікують захисників і захисниць у столичному центрі реабілітації: незвичні методи

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як лікують захисників і захисниць у столичному центрі реабілітації: незвичні методи
Заняття адаптувалися під актуальні потреби та запити кожного Захисника та Захисниці
фото: Марина Хонда/Facebook

Медичні процедури доповнили артерапевтичними методами, щоб процес відновлення був комплексним

Понад 500 захисників і захисниць отримали послуги із соціальної та психологічної реабілітації у столичному центрі соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд». Про те, які методи для цього використовувалися, розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За словами посадовиці, методи, які використовувалися в рамках реабілітації, суттєво покращили психоемоційний стан захисників і захисниць. «Медична реабілітація після повернення із фронту є важливою частиною процесу відновлення. Але її недостатньо, щоб повністю відновитися після пережитого досвіду. Ми запустили пілотний проєкт, де реабілітологи працюють із пацієнтами у перервах між медичними процедурами, щоб процес відновлення був комплексним», – йдеться у повідомленні.

Як лікують захисників і захисниць у столичному центрі реабілітації: незвичні методи фото 1

Хонда підкреслила, що заняття адаптувалися під актуальні потреби та запити кожного військовослужбовця. Вона додала, що фахівці використовували наступні артерапевтичні методи:

  • string-art (мистецтво створення об’ємних картин і панно за допомогою цвяхів і ниток);
  • анімалотерапію;
  • глинотерапію;
  • ігротерапію;
  • ізотерапію;
  • нейрогімнастику;
  • буктерапію;
  • кулінарну терапію та інші.
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На весь екран

«За нашими спостереженнями та анонімному анкетуванню комбінація таких методів і способів відновлення допомагає нашим Захисникам та Захисницям зменшити напругу, знайти хобі, розвивати дрібну моторику, координацію рухів, покращувати увагу та морально розвантажитися», – підкреслила заступниця голови КМДА.

До слова, на базі Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Солом’янського району відкрили відділення ранньої реабілітації (абілітації). Заступниця голови КМДА Марина Хонда зазначила, що для функціонування відділення виділили приміщення, у якому провели ремонтні роботи, придбали спеціальне обладнання та три джерела живлення для забезпечення безперебійної роботи.

Крім того, у Києві розпочався проєкт комплексної психологічної підтримки сімей військовослужбовців. Повідомляється, що головною складовою проєкту є психологічні тренінги, розроблені професіоналами галузі. Вони допоможуть учасникам освоїти дієві стратегії для покращення свого емоційного стану, підвищити стійкість, ефективно впоратися зі стресом та тривогою.

Нагадаємо, Кабмін прийняв постанову, яка полегшує процес виїзду українських військовослужбовців на лікування за кордон. Відтепер медзаклади, у яких лікуються або проходять реабілітацію українські захисники, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон.

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Теги: реабілітація Марина Хонда Київ військові послуги

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