Пограбування ветерана на протезі: поліція Києва затримала підозрюваного

Подія сталася на проспекті Європейського Союзу

Поліцейські Києва затримали зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Подія сталася днями на проспекті Європейського Союзу. На спецлінію 102 звернувся молодий киянин із повідомленням про пограбування. Як з'ясувалося, хлопець вигулював собаку, коли до нього раптово підбіг незнайомець і вихопив із рук телефон.

Прибувши на виклик, правоохоронці встановили, що потерпілий – ветеран Збройних сил України, який має протез ноги.

Зазначається, що у ході розшукових заходів, оперативники спільно з працівниками кримінального аналізу швидко встановили особу правопорушника, ним виявився 42-річний місцевий мешканець. Зловмисника розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

На час слідства суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

