У двох районах Києва рух транспорту обмежено через ремонт доріг (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ямковий ремонт дорожнього покриття після зими
фото: «Київавтодор»

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені

У Подільському та Шевченківському районах столиці 24 та 25 березня 2026 року проходитимуть дорожні роботи. Через ремонт покриття на кількох вулицях частково обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КК «Київавтодор».

Зокрема, 24 березня з 8:00 до 17:00 комунальники ремонтуватимуть дорожнє покриття:

  • на вул. Нижній Вал на ділянці від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Глибочицької
  • на вул. Межигірській від вул. Оболонської до вул. Набережно-Лугової.

25 березня роботи проводитимуть в обох напрямках руху транспорту на вул. Бердичівській.

Повідомляється, що під час ремонтів рух транспорту обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погоди терміни проведення робіт можуть змінитися. Громадян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до 25 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття. 

Раніше повідомлялося, що для відновлення українських доріг до належного стану після зими необхідно до 50 млрд грн, а основні роботи на міжнародних трасах планують завершити вже до червня, проте на 95-98% мова йде про ямковий ремонт. Середня вартість ремонту одного квадратного метра сьогодні складає 1,2 тис. грн.  

До слова, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст Патона можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна. 

Теги: ремонт дороги Київ

