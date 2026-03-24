У Києві після зіткнення з Tesla перекинувся мікроавтобус, є постраждалі (відео)

ДТП на Берестейському проспекті у Києві. 24 березня 2026 року

Внаслідок зіткнення легковий автомобіль чорного кольору вилетів за межі дорожнього покриття на зелену зону

Зранку 24 березня 2026 року на Берестейському проспекті в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше двох автомобілів. Аварія зафіксована на відрізку дороги між станціями метро «Шулявська» та «Берестейська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва та місцеві пабліки.

Патрульна поліція повідомила, що ДТП сталася на перетині Берестейського проспекту з вулицею Євгенії Мірошниченко в Шевченківському районі столиці.

Як уточнила поліція Києва, за попередньою інформацією, відбулось зіткнення автомобілів Tesla та Peugeot, який від удару перекинувся.

«Внаслідок зіткнення водії обох транспортних засобів та пасажир Peugeot отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Мікроавтобус Peugeot від удару перекинувся на дах фото: Національна поліція України

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються. Частково перекрито рух двох крайніх правих смуг руху по проспекту.

На відео, які поширюються у соцмережах, видно, що внаслідок зіткнення білий мікроавтобус перекинувся на дах безпосередньо на проїжджій частині. Інший учасник аварії – легковий автомобіль чорного кольору – від удару вилетів за межі дорожнього покриття на зелену зону.

Через аварію ускладнено рух у напрямку виїзду з Києва. Водіям рекомендується враховувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи проїзду.

Деталі інциденту та стан учасників ДТП наразі уточнюються правоохоронними органами.

Берестейський проспект – одна з найдовших магістралей Києва протяжністю 11,8 кілометра, яка пролягає від Галицької площі до Берестейського шосе через Шевченківський, Солом’янський та Святошинський райони і з’єднує центр столиці із Житомирською трасою . У години пік тут спостерігається високе навантаження через інтенсивний рух транспорту .

Нагадаємо, 22 березня у Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій серйозні травми отримав юний керманич двоколісного транспорту. 26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням. У результаті маневру він здійснив наїзд на 18-річного водія електроскутера, Chevrolet після зіткнення зі скутером перекинувся на дах. Унаслідок автопригоди водій двоколісного транспортного засобу із переломами обох ніг був госпіталізований до медичного закладу.