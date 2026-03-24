25 березня автобус № 2 та тролейбус № 27 курсуватимуть зі змінами (схеми)

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності

Завтра, 25 березня, автобуси №2 та тролейбуси №27 курсуватимуть зі змінами через ремонтні роботи на вул. Пост-Волинській. Про це повідомляють у комунальній корпорації «Київпастранс», інформує «Главком».

Із 9:30 і до закінчення ремонтних робіт, орієнтовно до 17:00, транспорт курсуватиме:

автобус № 2 – просп. Академіка Корольова (від вул. Вахтанга Кікабідзе) – вул. Дев’ятого Травня – просп. Відрадний (без заїзду на вулиці Пост-Волинську, Новопольову та Олекси Гірника) – вул. Академіка Шалімова, далі за власним маршрутом до вул. Шолуденка;

Схема зміненої ділянки автобусного маршрута №2 фото: «Київпастранс»

тролейбус № 27 – від ст. м. «Почайна» до зупинки «ДБК-3».

Схема зміненої ділянки руху тролейбусного маршруту №27 фото: «Київпастранс»

Нагадаємо, до 25 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття. Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.