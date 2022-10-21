Кличко анонсував суворі рішення після перевірки столичних укриттів (фото)
Місто ще кілька місяців тому виділило близько 100 млн грн для того, щоб укриття привели в належний стан
Мер Києва Віталій Кличко перевірив сховища столиці і заявив, що винні за неналежну підготовку укриттів нестимуть відповідальність. Про це повідомляє сайт КМДА.
«На жаль, деякі голови районів та посадовці на місцях не якісно виконують доручення і свої обов’язки. Надходять скарги від киян, що багато укриттів не облаштовані. Або що гірше – зачинені. Люди під час повітряної тривоги не можуть туди потрапити. Тому будемо ухвалювати суворі рішення, щоб ті, в чиїй компетенції на місцях підготовка й утримання укриттів, несли відповідальність. Якщо вони не спроможні ефективно працювати - будемо шукати тих, хто зможе виконувати свої обов’язки належно», – наголосив Кличко.
Він також підкреслив, що місто ще кілька місяців тому виділило близько 100 млн грн для того, щоб укриття привели в належний стан. Кошти отримав кожен район Києва.
«Спочатку посадовці районів скаржилися, що немає грошей. Гроші виділили. Але не всі поспішають втілити те, на що отримали кошти. Це – неприйнятна ситуація! Адже безпека сьогодні є ключовим питанням для кожного киянина», – наголосив Кличко.
Мер столиці підкреслив, що всі укриття, сховища чи приміщення подвійного використання повинні бути доступні для людей під час повітряної тривоги. Приміщення подвійного використання, навіть ті, що знаходяться в оренді чи власності і де розміщені магазини чи кафе, мають бути відчинені як укриття під час небезпеки. Всі бомбосховища повинні бути елементарно облаштовані для перебування в них людей, в тому числі маленьких дітей.
За словами Кличка, перевірки стану укриттів пройдуть в усіх районах міста.
На сьогодні в Києві використовують понад 4 тис. укриттів для населення. Серед них – споруди подвійного призначення, підземні автопаркінги, підземні переходи, приміщення метрополітену, цокольні та підвальні приміщення, а також укриття на підприємствах.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію.
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