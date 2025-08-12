Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд

Заставу для ексглави «Нафтогазу» збирали толокою: 1982 жертводавця задонатили кошти на рахунки ТОВ «Конкорд Консалтинг»

Вищий антикорупційний суд переглянув міру запобіжного заходу обвинуваченому, колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву і зменшив розмір застави – з 107,1 млн грн до 80 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Також Феміда розпорядилася різницю коштів (27,1 млн грн) повернути заставодавцю ТОВ «Конкорд Консалтинг», яким володіє столичний бізнесмен Ігор Мазепа.

Відповідне клопотання про зменшення застави заявила сторона захисту. На думку адвокатів Коболєва, запобіжний захід у вигляді застави діє 2,5 роки. За цей час обвинувачений продемонстрував свідоме ставлення до свого статусу та кримінального провадження в цілому.

Окремо захисники ексглави «Нафтогазу» наголосили: заставодавець ТОВ «Конкорд Консалтинг» наполягає на поверненні грошей, внесених за обвинуваченого. Причини дві. Перша – люди, які у 2023 році збирали гроші на заставу Коболєва (відповідний рахунок відкрило ТОВ «Конкорд Консалтинг»), тепер вимагають повернути свої донати.

Друга причина, за словами сторона захисту, зводиться до того, що фірмі Мазепи необхідні обігові кошти для фінансування будівництва енергетичного проєкту. Тому просили суд зменшити розмір застави Коболєву з 107,1 млн грн до 5,29 млн грн, а різницю повернути ТОВ «Конкорд Консалтинг».

Антикорупційний суд частково погодився з аргументами адвокатів колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України», зазначивши, що ризик переховування Коболєва від суду та ризик впливу на свідків значно зменшилися.

«Зменшення актуальності ризиків переховування обвинуваченого від суду та ризику впливу на свідків, а також встановлення відсутності продовження існування інших ризиків, на переконання суду, свідчить про можливість змінити обвинуваченому запобіжний захід шляхом зменшення розміру застави. Застава у розмірі 80 млн грн гривень в достатній мірі зможе забезпечити виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків», – йдеться в ухвалі суду.

Як повідомляв «Главком», 1982 жертводавця задонатили 106,5 млн на рахунки ТОВ «Конкорд Консалтинг» (належить бізнесмену і товаришу Коболєва Ігорю Мазепі) та громадській організації «Демократична сокира» з поміткою: «Цільова програма застава». Потім вказані організації перевели ці кошти на депозитний рахунок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Додамо, що пан Мазепа є товаришем екскерівника «Нафтогазу» Коболєва, якого антикорупційні органи обвинувачують у привласненні коштів в особливо великих розмірах. У березні 2023 року Мазепа спільно з новою дружиною колишнього «нафтогазівця» Світланою Панаіотіді запустили челендж: за лічені дні через соціальні мережі вони зібрали не повну, але значну суму на заставу для Андрія Коболєва.

Один мільйон «із хвостиком» на заставу від себе додав й сам Андрій Коболєв.

Як відомо, у січні 2024 року бізнесмен Ігор Мазепа потрапив у СІЗО після звинувачення силовиків у причетності до створення злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Натомість сторона захисту все заперечує і вважає ці виплати законними.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», на прощання йому виплатили ще 338,6 млн грн премії. При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи. Він отримував середню місячну зарплату в еквіваленті 31,5 тис. євро, що було у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні. Щоправда, це мова лише про зарплату, бо виплати були набагато більшими, враховуючи солідні щомісячні премії.

Крім цього, прокурор заявила у суді: за час роботи в «Нафтогазі» Андрію Коболєву було виплачено понад $20 млн у вигляді премій.