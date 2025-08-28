Ворог атакував парк швидкісних поїздів Інтерсіті+

Залізничники пообіцяли, що жоден рейс не буде скасовано через атаку окупантів

Уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Загоряння на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники не постраждали, оскільки завчасно перебували в укриттях.

«Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури. Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, через масовану атаку та пошкодження залізничної інфраструктури у Вінницькій області, низка поїздів затримувалася. Як повідомили залізничники, деякі рейси змінять свій маршрут, а ті, що вже перебувають на ураженій ділянці, рухатимуться під резервними тепловозами

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом перебував Київ. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло четверо киян та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості.

До слова, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.