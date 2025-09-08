Київ попрощався із 19-річною військовою Дар’єю Лопатіною (фото)

На другому курсі навчання, щойно виповнилося 18 років, Дар’я Лопатіна вступила до лав НГУ «Азов»

У центрі Києва в понеділок, 8 вересня, попрощалися із військовою корпусу НГУ «Азов» 19-річною Дар’єю Лопатіною на позивний Дельта. Мужня українка загинула на фронті у віці 19 років. Про це повідомляє «Главком»

Панахида та церемонія прощання із військовою корпусу НГУ «Азов» Дар’єю Лопатіною, яка загинула на фронті, відбулася у Михайлівському соборі.

Провести в останню путь мужню українку прийшло кілька сотень людей – рідні, близькі, побратими та небайдужі кияни.

Також траурний кортеж зупинився на Майдані Незалежності, де відбулась хвилина мовчання у пам’ять дівчини.

Дар’ю Лопатіну поховають на Міському кладовищі.

Як відомо, Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE), куди вступила у 2023 році. На другому курсі навчання дівчина долучилася до лав захисників 12-ї бригади спеціального призначення першого корпусу НГУ Азов. Стала інженером.

Сім’я та друзі захисниці повідомили, що організують чин спогадів про Дар’ю.

«Після того сім’я та друзі організують чин спогадів. В той самий день ближче до вечора. Час та місце буде названо окремо. Ми запрошуємо всіх на стороні світла, хто зможе – доєднатися. Це буде вечір познайомитися ближче з нашою дитиною, дізнатися ким вона йде на небо. Згадати, поділитися своїми спогадами. Хто як її пам’ятає. Не траур. Без сліз. Оплакувати полеглих будемо після війни», – написав батько Дар'ї Михайло Лопатін.

Викладачка KSE Марія Крючок поділилася, що якось Дар’я побувала на її заняттях – тоді дівчина прийшла до колишніх одногрупників і розказувала їм про війну з окопів. Жінка каже, що запам’ятала Дельту» молодою, красивою та сильною.