Генсек НАТО назвав країну, яка відіграє головну роль у мілітаризації Європи

За словами Рютте, Європа та США повинні перевершити Росію та Китай у виробництві озброєнь

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Німеччина, як найбільша економіка регіону, повинна відігравати ключову роль у мілітаризації Європи. Таку заяву він зробив на церемонії відкриття нового заводу оборонної компанії Rheinmetall в Унтерлюсі, який стане найбільшим заводом з виробництва снарядів у Європі. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutschlandfunk.

За словами Рютте, Європа та США повинні перевершити Росію та Китай у виробництві озброєнь. Він наголосив, що гроші для цього вже є, адже лідери НАТО на саміті в Гаазі домовилися збільшити військові витрати до 5%. Генсек підкреслив, що Німеччина вже інвестує в оборону майже 153 мільярди євро до 2029 року, і це вражаючий ріст.

«Німеччина бере на себе роль лідера (у мілітаризації Європи – «Главком»), і ви повинні це зробити, ви найбільша економіка, решта підуть за вами. Ми вкладемо набагато, незмірно більше у військове виробництво по всій Європі, і це чудово», – сказав Рютте.

Генсек НАТО також зазначив, що Європа вже виробляє артилерійських снарядів «у шість разів більше, ніж два роки тому», і закликав нарощувати виробництво більш складних озброєнь – танків, засобів ППО та ракет. Він запевнив представників бізнесу, що військові замовлення зростатимуть як для України, так і для НАТО, підсумувавши, що військове виробництво є основою для промислового зростання.

До слова, італійська пропозиція щодо гарантій безпеки для України, яка базується на механізмі, натхненному статтею 5 НАТО, наразі є головною на столі переговорів союзників. Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.