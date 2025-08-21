Гроші для військових: які виплати та бонуси передбачені у 2025 році

Якщо військовий потрапляє в полон, зникає безвісти або гине, виплати отримує його сім'я

Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про грошове забезпечення військовослужбовців. «Главком» з посиланням на сайт відомства розповідає, з чого складається щомісячний дохід, які існують одноразові та додаткові виплати, а також які соціальні гарантії надаються під час служби, лікування чи в разі поранення.

У відомстві зазначили, що щомісячне грошове забезпечення складається з:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

В міністерстві розповіли, що розмір виплат залежить від посади, звання, стажу, умов та інтенсивності служби. Окрім цього, особи при укладенні першого контракту отримують:

рядовий склад – 24 224 грн (3 роки);

сержанти та старшини – 27 252 грн (3+ роки);

офіцери – 30 280 грн (1+ рік)

Також існують додаткові виплати в розмірі:

100 тис. грн – в разі перебування на передовій, в зоні бойових дій до ротного опорного пункту включно;

70 тис. грн додатково за виконання бойових завдань (за 30 днів );

50 тис. грн – служба в підрозділах військового управління на передовій;

30 тис. грн – спецзавдання, розмінування, ППО, інтенсивна підготовка

В разі поранення військовий має право на:

щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 грн);

додаткову винагороду 100 тис. грн за лікування та відновлення (до 4 міс.)

Також військовий має право на соцгарантії у вигляді:

щорічної допомоги на оздоровлення в розмірі 1 місячного забезпечення;

при полоні/зникненні безвісти – збереження всіх виплат +та виплату компенсації в розмірі 100 тис. грн родині;

у разі загибелі військового родині виплачується 15 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який має на меті надати додаткову фінансову підтримку українським військовим, звільненим з російського полону. За ухвалення документа проголосували 270 народних депутатів. Військові, які після звільнення потребують стаціонарного лікування тривалістю від 30 днів, отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн. Ці виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування.