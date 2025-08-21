Головна Гроші Особисті фінанси
Гроші для військових: які виплати та бонуси передбачені у 2025 році

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Гроші для військових: які виплати та бонуси передбачені у 2025 році
Військові мають право на деякі види виплат
фото: Армія

Якщо військовий потрапляє в полон, зникає безвісти або гине, виплати отримує його сім'я

Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про грошове забезпечення військовослужбовців. «Главком» з посиланням на сайт відомства розповідає, з чого складається щомісячний дохід, які існують одноразові та додаткові виплати, а також які соціальні гарантії надаються під час служби, лікування чи в разі поранення.

У відомстві зазначили, що щомісячне грошове забезпечення складається з:

  • посадового окладу;
  • окладу за військовим званням;
  • надбавки за вислугу років.

В міністерстві розповіли, що розмір виплат залежить від посади, звання, стажу, умов та інтенсивності служби. Окрім цього, особи при укладенні першого контракту отримують: 

  • рядовий склад – 24 224 грн (3 роки);
  • сержанти та старшини – 27 252 грн (3+ роки);
  • офіцери – 30 280 грн (1+ рік)

Також існують додаткові виплати в розмірі:

  • 100 тис. грн – в разі перебування на передовій, в зоні бойових дій до ротного опорного пункту включно;
  • 70 тис. грн додатково за виконання бойових завдань (за 30 днів );
  • 50 тис. грн – служба в підрозділах військового управління на передовій;
  • 30 тис. грн – спецзавдання, розмінування, ППО, інтенсивна підготовка

В разі поранення військовий має право на:

  • щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 грн);
  • додаткову винагороду 100 тис. грн за лікування та відновлення (до 4 міс.)

Також військовий має право на соцгарантії у вигляді:

  • щорічної допомоги на оздоровлення в розмірі 1 місячного забезпечення;
  • при полоні/зникненні безвісти – збереження всіх виплат +та виплату компенсації в розмірі 100 тис. грн родині;
  • у разі загибелі військового родині виплачується 15 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який має на меті надати додаткову фінансову підтримку українським військовим, звільненим з російського полону. За ухвалення документа проголосували 270 народних депутатів. Військові, які після звільнення потребують стаціонарного лікування тривалістю від 30 днів, отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн. Ці виплати надаватимуться протягом перших трьох місяців лікування.

Теги: ЗСУ соцвиплати армія полон військові поранення бойові виплати

