Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянин обікрав знайомого на сотні тисяч гривень, поцупивши цінну колекцію монет

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Киянин обікрав знайомого на сотні тисяч гривень, поцупивши цінну колекцію монет
За скоєне киянин може провести до восьми років позбавлення волі.
фото: поліція Києва/Facebook

Інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер

У Києві затримано 30-річного чоловіка, який під час візиту до знайомого викрав альбом із цінною колекцією монет та макет пістолета. Про це повідомляє «Главком » із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер. Коли господар відійшов в іншу кімнату, гість не проґавив момент і виніс альбом із рідкісними монетами, серед яких були справжні раритети – від античних до середньовічних екземплярів.

Колекція рідкісних монет коштує понад 330 тис. грн
Колекція рідкісних монет коштує понад 330 тис. грн
фото: поліція Києва/Facebook

За даними правоохоронців, загальна вартість викраденого становить понад 330 тис. грн. Окрім монет, чоловік також прихопив макет пістолета.

30-річний киянин, перебуваючи в гостях у знайомого, викрав альбом із рідкісними монетами та макет пістолета
30-річний киянин, перебуваючи в гостях у знайомого, викрав альбом із рідкісними монетами та макет пістолета
фото: поліція Києва

Оперативники встановили та розшукали підозрюваного. Ним виявився 30-річний киянин. Слідчі затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили викрадене майно.  Судом обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві викрито зухвалу крадіжку 15 млн грн з автомобіля обміну валют. Зловмисники, серед яких – раніше судимий за вбивство організатор, протягом року готували план, вирізали отвір у багажнику та використали мотузку, щоб викрасти мільйони. Наразі всі троє підозрюваних перебувають під вартою. 

До слова, у німецькому місті Шпайхінген 51-річній місцевій мешканці висунуто обвинувачення у крадіжці 40 літрів дощової води у її 38-річної сусідки. Загальна вартість вкраденої води, за підрахунками поліції, становить усього 15 євроцентів.

Теги: Київ викрадення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Додатковий поїзд курсуватиме у ключові дати останнього місяця літа
«Укрзалізниця» додала рейси до Львова: розклад
17 серпня, 08:18
Заступник директора ПрАТ «АК «Київводоканал» звинувачується у службовій недбалості
Збитки у майже 0,5 млн грн. Заступник директора «Київводоканалу» отримав підозру
8 серпня, 08:06
Італія є абсолютним лідером за кількістю кишенькових злодіїв
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
5 серпня, 15:12
Дівчина отримала перелом ноги та пошкоджений зуб
Дівчина, яка вилетіла з дев'ятого поверху під час вибуху, розповіла, як врятувалася
31 липня, 16:40
Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з-під завалів будинку дістали першу жертву
31 липня, 06:48
Томати у мережі супермаркетів «Екомаркет»
Скільки коштують помідори в Києві: огляд цін
28 липня, 18:57
Зранку нам вдалося заживити майже 67 тисяч домівок
Без світла майже 30 тисяч споживачів: енергетики усувають наслідки негоди на Київщині
28 липня, 13:53
Генпрокурор дав вказівку здобути нові докази у справі про підтоплення тунелю на синій гілці метро
Підтоплення київського метро: Генпрокурор Кравченко анонсував нові експертизи
24 липня, 14:31
Підозрюваного вдалося швидко розшукати та затримати
Стрілянина у Подільському районі столиці. Поліція повідомила деталі інциденту
23 липня, 09:15

Новини

Вдаючи закоханого, чоловік виманив у вдови військового велику суму на «відкуп» від мобілізації
Вдаючи закоханого, чоловік виманив у вдови військового велику суму на «відкуп» від мобілізації
У Хотянівці поблизу Києва автівка збила 17-річного велосипедиста: юнак перебуває у лікарні
У Хотянівці поблизу Києва автівка збила 17-річного велосипедиста: юнак перебуває у лікарні
Киянин обікрав знайомого на сотні тисяч гривень, поцупивши цінну колекцію монет
Киянин обікрав знайомого на сотні тисяч гривень, поцупивши цінну колекцію монет
Диво природи на Київщині: місцеві жителі помітили близько 10 лелек у одному гнізді
Диво природи на Київщині: місцеві жителі помітили близько 10 лелек у одному гнізді
Пішов із життя директор одного зі столичних ліцеїв Олександр Недбайло
Пішов із життя директор одного зі столичних ліцеїв Олександр Недбайло
Рух транспорту Набережним шосе тимчасово обмежено (схема)
Рух транспорту Набережним шосе тимчасово обмежено (схема)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2529
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
2219
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
1785
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1765
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua