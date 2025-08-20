Киянин обікрав знайомого на сотні тисяч гривень, поцупивши цінну колекцію монет

За скоєне киянин може провести до восьми років позбавлення волі.

Інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер

У Києві затримано 30-річного чоловіка, який під час візиту до знайомого викрав альбом із цінною колекцією монет та макет пістолета. Про це повідомляє «Главком » із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер. Коли господар відійшов в іншу кімнату, гість не проґавив момент і виніс альбом із рідкісними монетами, серед яких були справжні раритети – від античних до середньовічних екземплярів.

Колекція рідкісних монет коштує понад 330 тис. грн фото: поліція Києва/Facebook

За даними правоохоронців, загальна вартість викраденого становить понад 330 тис. грн. Окрім монет, чоловік також прихопив макет пістолета.

30-річний киянин, перебуваючи в гостях у знайомого, викрав альбом із рідкісними монетами та макет пістолета фото: поліція Києва

Оперативники встановили та розшукали підозрюваного. Ним виявився 30-річний киянин. Слідчі затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили викрадене майно. Судом обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві викрито зухвалу крадіжку 15 млн грн з автомобіля обміну валют. Зловмисники, серед яких – раніше судимий за вбивство організатор, протягом року готували план, вирізали отвір у багажнику та використали мотузку, щоб викрасти мільйони. Наразі всі троє підозрюваних перебувають під вартою.

До слова, у німецькому місті Шпайхінген 51-річній місцевій мешканці висунуто обвинувачення у крадіжці 40 літрів дощової води у її 38-річної сусідки. Загальна вартість вкраденої води, за підрахунками поліції, становить усього 15 євроцентів.