Киянин обікрав знайомого на сотні тисяч гривень, поцупивши цінну колекцію монет
Інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер
У Києві затримано 30-річного чоловіка, який під час візиту до знайомого викрав альбом із цінною колекцією монет та макет пістолета. Про це повідомляє «Главком » із посиланням на поліцію Києва.
Повідомляється, що інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер. Коли господар відійшов в іншу кімнату, гість не проґавив момент і виніс альбом із рідкісними монетами, серед яких були справжні раритети – від античних до середньовічних екземплярів.
За даними правоохоронців, загальна вартість викраденого становить понад 330 тис. грн. Окрім монет, чоловік також прихопив макет пістолета.
Оперативники встановили та розшукали підозрюваного. Ним виявився 30-річний киянин. Слідчі затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили викрадене майно. Судом обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві викрито зухвалу крадіжку 15 млн грн з автомобіля обміну валют. Зловмисники, серед яких – раніше судимий за вбивство організатор, протягом року готували план, вирізали отвір у багажнику та використали мотузку, щоб викрасти мільйони. Наразі всі троє підозрюваних перебувають під вартою.
До слова, у німецькому місті Шпайхінген 51-річній місцевій мешканці висунуто обвинувачення у крадіжці 40 літрів дощової води у її 38-річної сусідки. Загальна вартість вкраденої води, за підрахунками поліції, становить усього 15 євроцентів.
