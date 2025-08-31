На столичному пляжі надувна гірка впала разом із дітьми

Головна Київ Новини
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Діти через падіння гірки не постраждали
Причиною інциденту могло бути як недбальство клубу, так і необережність самих дітей

У відпочинковому клубі «Яхта», що на вулиці Богатирській у Києві, впала надувна гірка. На ній у цей час перебували діти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Очевидці події у соцмережах повідомляють, що діти не травмувалися, лише перелякалися. Гірку здули та прибрали.

Люди також зауважують, що причиною інциденту могло бути як недбальство клубу, так і необережність самих дітей. Вони залізали на гірку гуртом, атракціон просто не розрахований на таку вагу.

Нагадаємо, Верховний суд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва. Йдеться про ділянку в урочищі Берковщина (Дарницький район), яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу River Stone на вулиці Дніпровській набережній, 14.

21 серпня Київська міська прокуратура звернулася до Київради з вимогою виконати рішення Верховного Суду та забезпечити вільний доступ мешканців до набережної Дніпра в Дарницькому районі, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу River Stone.

До слова, 22 серпня столичні комунальники за рішенням Верховного суду почали демонтувати незаконний паркан, що перекривав доступ до набережної Дніпра біля ЖК River Stone. Та не встигли працівники «Київблагоустрою» демонтувати паркан, як на його місці почав зростати новий.

