Київ повернувся до тимчасових графіків відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ повернувся до тимчасових графіків відключення світла
З опівночі 2 лютого столиця повернулася до тимчасових графіків
фото: glavcom.ua

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у столиці

Київ з опівночі 2 лютого повернувся до тимчасових графіків відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

«Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків», – йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з графіком можна в чатботі, на сайті компанії або в додатку «Київ Цифровий».

Як повідомлялося, через масовані удари Росії по енергетичній інфраструктурі та тривалі блекаути температура в багатьох київських квартирах цієї зими майже не відрізняється від вуличної. У таких умовах холод перестав бути абстрактною незручністю й перетворився на реальний фактор ризику для здоров’я, особливо для літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання.

Зауважимо, що з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко відповів на три питання, які найчастіше ставлять споживачі після переходу на тимчасові графіки відключень електроенергії у Києві. Він зазначив, що цей період став складним для багатьох киян. Водночас, як наголошує Коваленко, в умовах уже четвертого року повномасштабної війни поняття «просто» фактично перестало існувати

В умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

До слова, з 2 лютого 2026 року у Київській області діють графіки відключення світла

