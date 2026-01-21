В Оболонському районі столиці сталася пожежа у будівельному вагончику

Загоряння сталося на території будівництва

Сьогодні, 21 січня, в Оболонському районі Києва сталася пожежа на території одного з будівництв. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у місті Києві, інформує «Главком».

Пожежа в Оболонському районі Києва фото: ДСНС Києва

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Сім’ї Кульженків надійшло до Служби порятунку о 12:58. Загоряння сталося в металевому вагончику на території будівництва.

Пожежа охопила будівельний вагончик фото: ДСНС Києва

Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 13:39. Загальна площа загоряння склала 40 кв. м.

фото: ДСНС Києва

«Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в закладі громадського харчування. Повідомлення про надзвичайну подію на проспекті Воскресенському надійшло до Служби порятунку ввечері 19 січня, о 18:04, вогонь охопив окремо розташовану будівлю ресторану.

У Солом'янському районі столиці 19 січня сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники повідомили, що у ході гасіння пожежі з помешкання було врятовано одну людину. Ще трьох вогнеборці вивели на свіже повітря з сусідніх квартир.